El Sevilla condena "cualquier tipo de violencia, abuso o agresión" tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 8 años y medio contra Rafa Mir

El Sevilla Fútbol Club ha reaccionado este lunes tras conocerse la sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, que condena a Rafa Mir a ocho años y medio de prisión por un delito de agresión sexual con acceso carnal y otro de lesiones. El delantero, que pertenece a la entidad nervionense y le queda un año más de contrato, se encuentra cedido en el Elche hasta el próximo 30 de junio, queda pendiente ahora de los pasos judiciales posteriores, ya que contra la resolución todavía cabe recurso.

En un comunicado oficial, el club sevillista ha querido marcar distancia con los hechos y subrayar su posición institucional. "El Sevilla FC, ante la Sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia en la que condena a ocho años y medio a su futbolista Rafa Mir, cedido en el Elche hasta el 30 de junio, manifiesta su máximo respeto por los procedimientos judiciales y expresa su más firme y rotunda condena ante cualquier tipo de violencia, abuso o agresión sexual. Estas conductas no tienen cabida en nuestra sociedad ni en los valores que promueve el deporte", expuso la entidad.

La resolución judicial considera probado que no existió consentimiento por parte de la víctima en los hechos denunciados, ocurridos durante la madrugada del 1 de septiembre de 2024 en el chalet del futbolista en Bétera. El tribunal se apoya de manera fundamental en el testimonio de la denunciante, al que otorga plena validez probatoria, al entender que cumple los requisitos de ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación.

La sentencia, no obstante, no es firme. La defensa del jugador puede interponer recurso, por lo que el procedimiento judicial aún no queda definitivamente cerrado. En caso de adquirir firmeza, la condena implicaría el ingreso en prisión del futbolista.

Para el Sevilla, el caso afecta directamente a un jugador que todavía mantiene vínculo contractual con la entidad blanquirroja, aunque esta temporada, como la pasada, haya competido lejos del Ramón Sánchez-Pizjuán en calidad de cedido en Elche y Valencia. El futuro deportivo y contractual de Rafa Mir queda ahora condicionado tanto por la evolución del procedimiento judicial como por las decisiones que puedan adoptar las partes implicadas una vez finalice su cesión en el Elche.

Comunicado del Sevilla sobre la condena de la Audiencia Provincial de Valencia a Rafa Mir

"El Sevilla FC, ante la Sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia en la que condena a ocho años y medio a su futbolista Rafa Mir, cedido en el Elche hasta el 30 de junio, manifiesta su máximo respeto por los procedimientos judiciales y expresa su más firme y rotunda condena ante cualquier tipo de violencia, abuso o agresión sexual. Estas conductas no tienen cabida en nuestra sociedad ni en los valores que promueve el deporte".