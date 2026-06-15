Juan Iglesias, tras firmar como nuevo jugador del Sevilla: "Estoy disponible para jugar en las posiciones que me pida Luis García Plaza"

El Sevilla Fútbol Club ya hizo oficial dos fichajes en este mes de junio, Jon Guridi y Juan Iglesias, ambos como agentes libres tras desvincularse de Deportivo Alavés y Getafe y con el respaldo de Luis García Plaza. El segundo de los citados ya ha comparecido en los medios del club sevillista, manifestando estar a disposición de Luis García Plaza para jugar donde demande el entrenador y dejando claro que desde que lo contactaron siempre fue su "prioridad en todo momento".

Llegada a Sevilla: Con mucha ilusión de estar aquí ya. Estoy pasando mucho tiempo moviendo cajas estos días, pero espero terminar pronto y empezar a disfrutar pronto de estar aquí ya. Ilusión es la palabra que mejor define cómo estoy ahora. Tengo ganas de empezar ya a entrenar, a competir, ponerme la camiseta y hacer una temporada ilusionante".

Juan Iglesias se define: "Un jugador ya maduro, con una experiencia en LaLiga después de unos años de sufrir y remar. Creo que eso también tiene una recompensa y así lo veo ahora. Estoy en el Sevilla, en un club de una magnitud muy grande, diferente a lo que estoy acostumbrado. Y con muchas ganas de empezar ya".

El exsevillista, David Soria, lo aconsejó: "Tengo la suerte de tener como excompañero y amigo a David Soria y quién mejor que él para hablarme y aconsejarme de lo que es el Sevilla, tanto el club como la ciudad. Ya le he dado mil veces las gracias por ayudarme a adaptarme lo más rápido posible aquí y ya me ha dicho que cualquier cosa que necesite, que le llame, que va a estar para todo. Me aconsejó que sea humilde, que no cambie con respecto a lo que he demostrado en Getafe allí con él y que está muy contento y muy orgulloso de mí de que esté aquí. Así que vamos a hacerle caso".

Un repaso a su trayectoria: "Cuando pensaba que ya estaba ahí rozando el fútbol profesional en Valladolid, llegó un momento muy complicado para mí tras 11 años en el club. Pero al final el fútbol es una montaña rusa y, cuando piensas que estás arriba, al día siguiente puedes estar abajo y viceversa. Ha sido un camino complicado pero, cuando es así, creo que la satisfacción es más grande. Creo que estoy en mi mejor momento, pero creo que no va a ser el mejor. Queda mucho por trabajar, estoy en una buena edad y es momento para aprovechar la experiencia y los años que llevo en LaLiga. Y compartirlo con la gente que está aquí y quedan por venir".

Qué espera dar Juan Iglesias en el Sevilla

Elección del Sevilla y qué espera aportar: "Sé que vengo a un club con una historia increíble y creo que cuando el Sevilla se pone en contacto conmigo es mi prioridad en todo momento. Por fin puedo decir que estoy aquí. Es un club enorme con una historia y una ciudad apasionantes. Lo que puedo y quiero aportar es energía, para el vestuario, para la afición... y también experiencia"

Charla pendiente con Luis García Plaza sobre la demarcación a ocupar: "No he coincidido con él pero ya he estado hablando con él y le conozco de habernos enfrentado. Sé qué es lo que quiere y sabe que se lo puedo dar, así que con ganas de empezar a trabajar juntos. Quedamos en tener una conversación pendiente cuando arrancara la pretemporada y hablar un poco de lo que quiere de mí y de dónde quería que jugara. Él ya sabe que estoy disponible para jugar en las posiciones que me pida, con toda la ilusión y energía".

Polivalencia: "Siempre es algo que le comento a los chicos jóvenes: cuantas más posiciones tengas más fácil es jugar. Yo al final soy lateral derecho, es la posición que me gusta, pero me adapto. Prácticamente en toda la defensa he jugado esta temporada e incluso de extremo. Es adaptarte a lo que el entrenador quiera y hacerlo igual en todas las posiciones".

Daniel Alves o Jesús Navas, precedentes históricos en el Sevilla en el lateral diestro: "Está el listón muy alto. Me siento afortunado de estar aquí en una posición en la que han estado estos grandes jugadores y aprovechar la oportunidad. Ojalá, algún día, hacer esa historia que han hecho ellos aquí".

Importancia de jugar en el Ramón Sánchez Pizjuán "Siempre como visitante es el mensaje de que hay que pasar los primeros 15 minutos, que no pase nada, porque sales a un campo que aprieta mucho, con un ambiente increíble de fútbol. Ahora tengo la suerte de empezar esos 15 minutos en la otra posición, con esas ganas de intimidar al rival, que es lo que genera muchas veces el Sánchez Pizjuán, esa intimidación para el otro equipo, y que entren al partido un poco despistados. En los años que he venido aquí, sales al campo y ves a la gente cantando el himno y al final impone".

Qué Sevilla: "Vengo de un equipo en el que el ADN es ese, que nadie quiera enfrentarse a nosotros, que sea un equipo duro y jodido. Es lo que tenemos que generar aquí desde el primer día: Generar un ambiente entre el vestuario y la afición de unión y que empiecen a salir las cosas. Que pasen los partidos y los equipos vean que tienen en el Sevilla un rival complicado, a ver si pasa rápido. Eso tenemos que generar. La clave es la unión en el vestuario. Por la experiencia que tengo, saca muchas situaciones complicadas y, cuando sales, como en la vida, eso te hace más fuerte y te une más. Desde el primer día es lo que hay que crear aquí: ambiente de familia, de afrontar cada día con la misma ilusión y felicidad y con eso creo que van a salir las cosas".

Le gusta el fútbol: "Soy una persona a la que le gusta mucho su profesión y veo LaLiga, veo chavales, otras ligas y es algo que me gusta. Ahora estoy un poco más ocupado con los niños pero, en cuanto puedo, siempre me pongo la tele para ver fútbol".

Qué objetivos se marca en el Sevilla: "El objetivo personal y del conjunto tiene que ser ilusión y felicidad. Hay que ir a cada partido y afrontarlo con energía, ilusión y con ganas de que lleguen los partidos. De ganar y volver a ganar, tenemos que meternos en la mente el no cansarnos de ganar y de competir, que es una palabra que se dice mucho, pero que cuando consigues tener eso dentro del vestuario y en la cabeza de todos los jugadores, llegas a los partidos y los afrontas de otra forma. Va a ser un año, estoy seguro, ilusionante. Tenemos que crear esa unión fuerte aunque ya la he visto en estos últimos partidos entre afición y equipo. E ir todos a una, que ellos estén con nosotros porque nos lo vamos a dejar todo por ellos".