El Sevilla hace oficial su tercer fichaje: Arouna Sangante llega libre del Le Havre para reforzar la defensa

El Sevilla Fútbol Club ha hecho oficial su tercer fichaje de cara a la temporada 2026/27. Arouna Sangante, central del Le Havre de la Ligue 1, se une al conjunto nervionense hasta 2031 como agente libre a sus 24 años, siendo un jugador por el que hay seguimiento desde hace más de año y medio. Llega con una cláusula de rescisión de 50 millones de euros.

Con el senegalés refuerza su defensa el Sevilla a la par que contará con un alto zaguero que también puede desenvolverse de forma puntual en el lateral derecho, para el que ha llegado también Juan Iglesias, provocando overbooking en una posición en la que figuran Juanlu Sánchez y José Ángel Carmona. Nacido en Mbao el 12 de abril de 2002, aterriza en Nervión con 24 años, 1,89 metros de altura y un perfil claramente marcado: defensa potente, intenso, diestro y acostumbrado a competir en contextos de máxima exigencia.

Primera experiencia de Sangante fuera del Le Havre

Formado en las categorías inferiores del Le Havre, uno de los clubes con mayor tradición formativa del fútbol francés, fue quemando etapas hasta asentarse en el primer equipo, con el que vivió el ascenso a la Ligue 1 como campeón y posteriormente la pelea por la permanencia en la máxima categoría. Esa experiencia, precisamente, ayuda a entender el tipo de futbolista que incorpora el Sevilla con un central hecho en un equipo obligado a defender mucho, convivir con presión clasificatoria y competir con continuidad ante rivales de máximo nivel.

Capitán joven y con recorrido en la Ligue 1

Uno de los aspectos más relevantes del fichaje es su madurez competitiva. Sangante no llega como una simple apuesta de futuro, sino como un futbolista que ya ha acumulado responsabilidades importantes en el Le Havre. El brazalete de capitán desde la 23/24 con sólo 21 años habla de su peso dentro del vestuario y de la confianza que el club francés depositó en él durante las últimas temporadas.

Antes de finalizar su contrato esta temporada con el club normando, ha competido tres campañas en la élite con un total de 74 partidos ligueros -cuatro goles- y dos de Copa. Ha sido capitán del equipo desde aquella 2023/24, en la que apenas contaba con 21 años. Transfermarkt, por su parte, recoge su contrato con el Le Havre hasta el 30 de junio de 2026 y con un valor de mercado de 8 millones de euros.

Sangante aterriza ahora en Nervión para comenzar su primera experiencia lejos del club galo, al que llegó con apenas 15 años tras un breve paso por los clubes parisinos Cosmos Saint-Denis y Red Star FC. A nivel internacional no ha llegado a debutar oficialmente con la selección senegalesa, aunque sí fue convocado para dos amistosos ante Gabón y Benín en 2024. Sin embargo, unos problemas físicos le impidieron ser de la partida en aquella ocasión.