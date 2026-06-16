Bruno Luque, la gran promesa del Sevilla FC blindada con 20 millones que realizará pretemporada con el Sevilla Atlético

El Sevilla FC sigue trabajando en retener a los mejores jugadores de su cantera. Aunque sus dos filiales han descendido de categoría, en la carretera de Utrera se siguen gestando jugadores con una gran proyección. Es el caso de Bruno Luque, un talentoso mediapunta que ha renovado hasta 2029.

Bruno Luque es un jugador que ha dado un salto enorme esta temporada. En su segundo año como cadete, el mediapunta se ha consagrado como uno de los jugadores más importantes en la Ciudad Deportiva sevillista, liderando una generación 2010 que se ha coronado como campeona de la División de Honor, como ya hizo en Infantil y Alevín.

Luque no solo es uno de los nombres mejor valorados en Sevilla, sino que ese reconocimiento se ha extrapolado al fútbol nacional. Tras debutar en 2025, el de San Juan de Aznalfarache es un habitual en los escalafones inferiores de la selección española, yendo actualmente con la Selección sub-16.

Es por eso por lo que, en su último año como cadete, había despertado el interés de los mejores equipos del país. No obstante, el Sevilla, valedor de su talento, ha logrado mantener a su joya con un contrato hasta 2029, con 20 millones de cláusula de rescisión y ficha de Juvenil A, con quien ya ha sumado minutos desde hace dos temporadas.

El crecimiento de Bruno Luque en el Sevilla FC hacia un jugador completo: asociación, llegada y último pase

Luque es un jugador criado en el campo de la UD Loreto, un fútbol de barrio que le ha permitido diferenciarse y dar un paso al frente gracias a esa anarquía combinada con la calidad.

Su círculo cercano recuerda que, cuando llegó a las categorías inferiores del Sevilla FC, era un jugador que destacaba por su regate y golpeo. Ello, sumado a la capacidad asociativa que le inculcaron en Loreto, lo llevó a desenvolverse las posiciones de ataque.

Con el paso de los años, Luque se ha ido adaptando a las exigencias de la competición y necesidades del equipo hasta llegar a perfilarse como esa figura de ‘10’ creativo.

Aunque es habitual verlo salir de zona para oxigenar al equipo en salida de balón, sigue siendo un jugador con mucha llegada y es habitual verlo en zona de finalización, sumando 11 goles y repartir 8 asistencias esta temporada con su equipo.

De hecho, esta campaña hemos visto en varias ocasiones a un Luque escorado en una banda, algo que lo ha llevado a rendir desde el regate y uno contra uno y aportar más en el ámbito asociativo que en el goleador, una faceta que lució en su primer año cadete o en la División de Honor Infantil (20 y 27 goles respectivamente).

La evolución invisible del talento: esfuerzo, constancia y adaptación a escenarios de máxima exigencia

Luque destaca igualmente más allá del aspecto técnico. Es un jugador muy inteligente y competitivo, que no escatima en esfuerzos defensivo cuando es necesario.

Un punto de inflexión en la carrera de la joven promesa sevillista fue su primer año como infantil. El equipo sufrió varios cambios a causa del rendimiento y eso elevó la competitividad de Luque, que comenzó a trabajar individualmente con un preparador físico para llegar al máximo nivel. Algo que habla de su resiliencia y empeño en mejorar.

Fue un año que dio un golpe sobre la mesa y, desde entonces, su crecimiento ha sido totalmente exponencial.

Esta temporada ha liderado un grupo que se ha enfrentado a una de las competiciones más exigentes de la temporada. La División de Honor Cadete se ha decidido solo por un punto, teniendo el Sevilla un final de calendario realmente complicado.

En este contexto, Luque ha hecho honor al brazalete que porta, siendo clave y el jugador más destacados en los encuentros decisivos ante Cádiz, Betis o Almería que han posibilitado que el Sevilla alce el título.

La influencia de su hermano Ángel en su proyección

El éxito del mediapunta esta temporada debe entenderse también con la figura de su hermano, Ángel Luque, que milita en el primer juvenil sevillista.

Ángel llegó el pasado verano para completar su último año juvenil en la cantera nervionense. El extremo venía de hacer una temporada muy destacada en Tercera Federación con La Palma CF, a pesar de que todavía era juvenil de segundo año.

Tras firmar por el Sevilla, esta campaña ha alternado entre Juvenil A y Sevilla C, siendo el jugador con mejor promedio goleador de plantel juvenil.

Ambos tienen una relación muy estrecha y han ido complementándose fuera y dentro del terreno de juego desde una edad muy temprana a pesar de la diferencia de tres años. El tener cerca a su hermano, que había estado dos temporadas en Huelva, ha sido muy importante y enriquecedor para Bruno.

Como recuerdo de esta temporada, reflejo del buen nivel, compartieron equipo en la victoria del Juvenil A ante la UD Maracena. Ángel partió de titular y, en torno al minuto 70, fue sustituido por su hermano pequeño. El hermano mayor anotó un doblete y, el pequeño, repartió una asistencia en 20 minutos.

El Sevilla refuerza su apuesta y acelera el crecimiento de su pieza más prometedora

Ahora el Sevilla FC puede respirar tranquilo al haber logrado mantener a una de las estrellas de la cantera y del fútbol nacional. El contrato, que vincula al jugador a la entidad hasta 2029, incluye una cláusula de rescisión de 20 millones de euros.

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Igualmente, como parte del acuerdo, Bruno Luque realizará la pretemporada con el Sevilla Atlético. A pesar de ser juvenil de primer año, estará en preparación con el primer filial sevillista, como ya se pudo ver el año pasado con Mario Díaz, central muy prometedor que también es habitual con la selección.