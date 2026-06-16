La Federación de Peñas convoca a los sevillistas con el lema 'SOS Sevilla FC': "Se han lapidado cientos de millones de euros y no sabemos cuándo se tocará fondo"

Los aficionados del Sevilla FC tienen este jueves una de las citas más marcadas en su historia reciente. No habrá balón ni rival enfrente, pero sí una protesta que apunta a marcar un antes y un después en Nervión. Se trata de una multitudinaria manifestación en contra del Consejo que apunta a ser histórica.

Tras diferentes movilizaciones a lo largo de la temporada en los aledaños del estadio, la Federación de Peñas Sevillistas (FPS), junto a Accionistas Unidos, ha convocado una propuesta para el 18 de junio en la que se espera “batir la asistencia de la de 1995”, cuando el sevillismo salió a la calle para evitar el descenso administrativo del equipo, como ha señalado a El Correo de Andalucía Carlos Jiménez, presidente de la FPS.

“Evidentemente es un poco utópico, pero más allá de la participación, el éxito sería un cambio en la gestión y la salida de los máximos accionistas”, menciona Jiménez sobre una manifestación que tiene un objetivo claro: señalar a los responsables de la gestión de un club que ha pasado de competir en Champions League a evitar de milagro el descenso.

La cita está marcada a las 20:30 en la fachada principal del Ramón Sánchez-Pizjuán bajo el lema 'SOS Sevilla FC' ya que, según comenta Jiménez, “la situación del club es de socorro”.

Qué exige la Federación de Peñas Sevillistas al consejo

“Se han lapidado cientos de millones de euros y no sabemos cuándo se tocará fondo. Lo que sí está claro es que las personas que están al frente no están capacitadas para gestionar la entidad”, insiste Jiménez, que además recuerda las propuestas de la FPS: “Lo ideal sería un Consejo de Salvación formado por profesionales sevillistas”:

Otra de las propuestas de la FPS es una ampliación de capital, algo que se ha debatido bastante desde la posibilidad de venta del club. Sin embargo, el presidente de la federación cree que no es viable ya que “perderían control de la entidad". “Interponen sus intereses personales por encima del Sevilla”, remarca.

Navarro, Guridi e Iglesias: ¿maniobra de distracción?

La manifestación se da en un momento en el que el Sevilla ha activado la dirección deportiva para la temporada que viene, anunciando a José Ignacio Navarro como nuevo director deportivo y las incorporaciones de Juan Iglesias y Jon Guridi.

Aun así, Jiménez entiende que todos los anuncios durante estas semanas son en busca de “desviar el foco de atención, que se calme un poco el ambiente y acuda menos gente”. No obstante, espera “que ningún sevillista se quede en casa, que el sevillismo salga a la calle y exprese lo que lleva dentro”.

“El ambiente es irrespirable para ellos y nosotros lo procuramos. Es la única herramienta que tenemos para hacer presión”, apunta el presidente de la FPS, que añade que lo único que ha conseguido el Consejo es “ poner de acuerdo a todos los colectivos y a todo el sevillismo".

El sevillismo avisa: más acciones si nada cambia este verano

Después de que la Federación de Peñas tuviera una posición más cordial, han tomado la iniciativa para organizar una cita que apunta a ser memorable para los aficionados y para la historia del club. “Si en algún momento hemos sido más dialogantes ha sido por el bien del Sevilla; una vez conseguido el objetivo, entendemos que es el momento de actuar”, sostiene.

Ahora, tienen claro que el verano es el momento de pasar al frente sin que afecte al rendimiento deportivo del equipo, centrando el foco exclusivamente en la gestión del club. Es por ello que, tras esta manifestación, Jiménez advierte: “Si se siguen tomando decisiones en la misma línea, habrá más acciones a lo largo del verano. No nos vamos a aburrir”.