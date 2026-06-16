Quién es Arouna Sangante: así juega el nuevo central del Sevilla fichado gratis del Le Havre

El Sevilla Fútbol Club hizo oficial este martes 16 de junio el fichaje de Arouna Sangante, central senegalés de 24 años que llega libre tras finalizar su etapa en el Le Havre y que firma por cinco temporadas, hasta 2031, como una apuesta de presente y recorrido para la defensa nervionense. En el club normando, el defensa ha destacado por su exuberancia física y por su gran madurez, portando el brazalete desde hace tres temporadas, en una de las canteras de mayor renombre en Francia y en un equipo en el que ha acumulado 147 partidos en total en los últimos seis años.

Nacido en Mbao, Senegal, el 12 de abril de 2002, Sangante creció futbolísticamente en la región parisina. Pasó por Cosmos Saint-Denis y Red Star antes de incorporarse en 2017 a la cantera del Le Havre, un club con una tradición formativa muy marcada y del que han salido futbolistas de enorme nivel como Pogba, Mahrez, Payet, Ferland Mendy o el exsevillista Loïc Badé, entre otros.

Precisamente, por el central de Sèvres ya sonó para desembarcar en Nervión en el mercado de invierno de 2025, noticia adelantada por este periódico entonces. Ello fue con Víctor Orta en el cargo como director deportivo, ante la posible salida de Badé, quien puso las raíces de un fichaje que posteriormente cerraría Antonio Cordón libre hace unos meses.

Un capitán muy joven formado en el Le Havre

En el Le Havre completó su formación Sangante, debutó como profesional en enero de 2021 en un partido copero ante el Paris FC y meses más tarde en el triunfo por 3-2 frente al Troyes en la última jornada de la Ligue 2 2020/21 completando 81 minutos. Desde entonces fue ganando peso hasta convertirse en una pieza básica del primer equipo, donde empezó y se consolidó como titular a la campaña siguiente.

Además de los números en el primer equipo en su etapa en Normandía, lo que mejor define quizás al zaguero africano es lo pronto que agarró el brazalete tras la marcha de Victor Lekhal a Catar en verano de 2023. Sangante fue nombrado por Lukas Elsner, su entrenador, capitán del Le Havre siendo todavía muy joven, después del ascenso del equipo a la Ligue 1. En Francia se subrayó mucho esa rareza: un defensa de apenas 21 años asumiendo el liderazgo de un recién ascendido en la máxima categoría.

En ese mismo año tras subir a primera, en una entrevista con Le Parisien, destacaba en la previa de un encuentro contra el PSG sus dotes como capitán: "Siempre lo he llevado en la sangre. Es parte de mi ADN. Así que no tuve muchos problemas para asumir el rol. Incluso en las categorías inferiores, fui capitán. Necesito que me den responsabilidades. Cuantas más tengo, mejor me siento. No es para nada una carga. A pesar de mi corta edad, me considero maduro. El peso del brazalete no me pesa demasiado. Al contrario, me encanta este rol y estoy feliz de llevarlo. El capitán debe ser el punto de contacto con los medios y la afición. Un capitán es alguien que nunca duerme. Da un buen ejemplo".

Ahora, en un Sevilla carente de líderes y que se está rehaciendo con un grupo nuevo bajo la dirección de Luis García Plaza en el banquillo y de José Ignacio Navarro en la dirección deportiva, no es un detalle menor, más cuando en su demarcación se prevén varias modificaciones.

Arouna Sangante · Le Havre De la Ligue 2 al liderazgo en Ligue 1 Partidos de liga disputados por temporada con el primer equipo del Le Havre. 142 partidos entre Ligue 1 y Ligue 2 11.669 minutos sólo en Ligue 1 y Ligue 2 147 partidos oficiales con Le Havre, contando Copa 12.011 minutos oficiales acumulados, con Copa de Francia 2020/21 Ligue 2 1 2021/22 Ligue 2 32 2022/23 Ligue 2 35 2023/24 Ligue 1 30 2024/25 Ligue 1 16 2025/26 Ligue 1 28 Fuente: Transfermarkt y FootballDatabase. El gráfico muestra sólo partidos de liga; los 11.669 minutos corresponden a Ligue 1 y Ligue 2, mientras que los 12.011 minutos oficiales incluyen también la Copa de Francia.

De la Ligue 2 al escaparate de la Ligue 1

Su primera gran temporada de consolidación llegó en la 2021/22, cuando disputó 32 partidos de Ligue 2 y 34 en total entre liga y Copa de Francia. Un año después dio el salto definitivo: 35 encuentros ligueros, tres goles, una asistencia y más de 3.100 minutos en el campeonato del ascenso. Aquel Le Havre fue campeón de Ligue 2 en 2023 y Sangante entró en el once de gala de la división.

Su protagonismo no descendió con el ascenso, de hecho, fue cuando pasó a ser capitán. En la 2023/24 jugó 30 partidos de liga y 31 en total. La temporada 2024/25 fue la más condicionada de su trayectoria reciente, con sólo 16 encuentros por problemas físicos, dejó tres goles en el campeonato. Ya en la 2025/26 recuperó continuidad y disputó 28 partidos de Ligue 1, todos ellos como titular, y 29 encuentros en total, con un gol y una asistencia. En total, se marcha del Le Havre con 147 partidos oficiales, 8 goles, 2 asistencias y más de 12.000 minutos con el primer equipo.

Arouna Sangante en el Stade Reims - Le Havre jugado este pasado fin de semana de Ligue 1 / Instagram Arouna Sangante

Un central físico, agresivo y con madera de líder

Sangante es un central diestro de 1,89 metros, potente en el duelo y con buena presencia en el juego aéreo. En Le Havre se consolidó como un defensa de carácter, más de anticipar y encimar que de esperar en el área, con capacidad para mandar en repliegue, atacar centros laterales y competir en contextos de mucha exigencia defensiva. Su mejor versión se ha visto como central derecho, aunque tiene polivalencia y puede actuar puntualmente como lateral diestro o como central en el perfil diestro o en el eje de la zaga.

En el fútbol francés ha destacado por su liderazgo precoz en el Le Havre, siendo fiable a la hora de jugar el balón y dominando el juego aéreo, pero sin alardes con la pelota en los pies. Su gran reto estará en saber gestionar esa agresividad que le hace competitivo, porque por momentos ha rozado el límite disciplinario, sobre todo en la última temporada.