Accionistas Unidos llama al sevillismo a participar en la protesta de este jueves: "Está en juego la supervivencia del Sevilla FC"

Los aficionados del Sevilla FCtienen este jueves una cita marcada en rojo. Bajo el lema ‘SOS Sevilla FC’, la Federación de Peñas Sevillistas y Accionistas Unidos han convocado una manifestación que pretende reunir a miles de sevillistas en los aledaños del Ramón Sánchez-Pizjuán para reclamar un cambio de rumbo en la entidad.

Desde Accionistas Unidos consideran que la situación del club ha llegado a un punto límite y entienden que la movilización debe servir para mostrar el rechazo de la masa social a la gestión de los actuales dirigentes. "Tenemos un consejo de administración que solo piensa en beneficio de sus intereses familiares y patrimoniales, unos dirigentes que su único proyecto para el club es la venta del mismo al mejor postor", explican a El Correo de Andalucía.

La asociación de pequeños accionistas sostiene que el fracaso de las últimas operaciones relacionadas con una posible venta del club demuestra el agotamiento del modelo actual. "Tras la fallida operación de la venta al capital que representaba el fondo de inversión vinculado a Sergio Ramos, es evidente que el Sevilla tiene que cambiar de rumbo. Necesita reducir el ruido que hay a su alrededor para volver a hablar de un proyecto de fútbol, de un proyecto deportivo, social y económico de futuro", argumentan.

Para Accionistas Unidos, la continuidad de la actual situación no solo perjudica el día a día de la entidad, sino también su imagen exterior. "La prolongación de la situación actual perjudica; el modelo accionarial está agotado y desacreditado ante el sevillismo, han terminado su tiempo", sostienen.

Qué exige Accionistas Unidos al actual consejo

El principal objetivo de la manifestación pasa por reclamar la salida de los actuales gestores. Desde la asociación consideran que el momento exige una decisión que permita abrir una nueva etapa en Nervión. "Los líderes se demuestran también en este tipo de situaciones. Muchas veces, para salvar a la institución, para salvar a la organización, el dirigente tiene que dar un paso al lado. En este caso la situación lo requiere porque está en juego la supervivencia del Sevilla FC", señalan.

Más allá de la protesta, Accionistas Unidos también plantea un modelo alternativo para sacar al club de la situación actual. Entre sus propuestas figura la creación de un nuevo Consejo de Administración de consenso que permita desbloquear la parálisis institucional que denuncian desde hace años, tal y como también propone la Federación de Peñas.

"El Sevilla FC necesita con urgencia la apertura de un nuevo ciclo con un nuevo Consejo de Administración que salga del consenso entre sevillistas, que saque a la entidad de la parálisis actual, que transmita ilusión, que aleje el fantasma del descenso y que vuelva a cuidar al socio abonado", explican a este periódico.

La ampliación de capital, la otra gran propuesta

Otra de las medidas defendidas por Accionistas Unidos es una ampliación de capital abierta a los aficionados. La asociación considera que los actuales accionistas mayoritarios deberían permitir que sea el propio sevillismo quien participe en el futuro de la entidad.

"Si ellos no son capaces, que le pasen el testigo al sevillismo. Es necesaria e ineludible una ampliación de capital que se ofrezca al sevillismo porque, como ocurrió en 1997, acudirá en defensa del club y suscribirá ese capital social dejando al Sevilla en manos de sevillistas, que es lo más importante para nosotros", afirman.

La referencia a 1995: "La situación es incluso más grave"

La convocatoria del 18 de junio ha provocado inevitablemente comparaciones con la histórica movilización del 2 de agosto de 1995, cuando decenas de miles de sevillistas tomaron las calles para impedir el descenso administrativo del club. Desde Accionistas Unidos recuerdan aquella jornada como uno de los mayores ejemplos de unidad en la historia de la entidad.

"Aquella manifestación fue lo bonito del sevillismo. En una época en la que no había redes sociales, ni había altavoces ni amplificadores, solamente existía el boca a boca todos los aficionados se volcaron. Cuando fue llegando la noticia del descenso administrativo, la gente acudió de manera espontánea para defender al Sevilla FC", rememoran a El Correo de Andalucía.

La asociación recuerda especialmente la respuesta popular que se produjo en pleno verano, una situación que han buscado evitar con la elección de esta fecha para que puedan acudir más personas. "La gente venía de las playas para unirse a un objetivo tan digno como era salvar al Sevilla de una decisión administrativa que daba con los huesos del club en Segunda División B", destacan.

Sin embargo, desde Accionistas Unidos consideran que la situación actual presenta paralelismos evidentes con aquel momento, aunque advierten de que el contexto incluso podría ser más preocupante: "A nivel económico, social, institucional y deportivo, la situación es muy grave”.

“Con los parámetros económicos en los que se mueve actualmente la sociedad, con cerca de 400 millones de euros de deuda sostenida a base de préstamos que hipotecan el futuro del club, con un límite salarial que impide construir una plantilla competitiva y con el riesgo serio durante dos temporadas de bajar a Segunda División, creemos que el Sevilla atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente", sostienen.

De hecho, la agrupación de pequeños accionistas va un paso más allá y alerta sobre las consecuencias que podría tener mantener la actual dinámica. "Nos hemos salvado por los pelos en la última jornada y creemos que existe un grave riesgo para la propia sociedad deportiva y, como consecuencia, para el Sevilla FC como entidad", afirman.

Por todo ello, entienden que la movilización de este jueves debe servir para lanzar un mensaje contundente a los actuales gestores: "Desde nuestro punto de vista está muchísimo más que justificado que el sevillismo salga a la calle como aquel 2 de agosto de 1995 para sacar al club de este atolladero en el que nos han metido los actuales gestores", concluyen.