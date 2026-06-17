Nyland, titular en el regreso triunfal de Noruega a un Mundial 28 años después

El guardameta del Sevilla Fútbol Club, Orjan Nyland, completó los 90 minutos en la vuelta de Noruega a un Mundial 28 años después. El combinado de Ståle Solbakken venció de forma contundente a Irak por 1-4, aunque el amplio resultado no terminó de reflejar del todo lo incómodo que fue el partido para los nórdicos durante varios tramos.

Haaland abrió el camino en el minuto 29, pero Irak respondió con personalidad y encontró el empate por medio de Aymen Hussein, que castigó uno de los momentos de mayor empuje iraquí con un cabezazo picado que se coló en el marco de Nyland.

El golpe definitivo llegó antes del descanso, cuando Haaland volvió a adelantar a Noruega y cambió por completo el guion del encuentro en una cesión que se quedó corta y que aprovechó el punta del Manchester City para poner en ventaja a los vikingos.

En la segunda mitad, Irak mantuvo cierta amenaza y obligó a Noruega a vivir más atrás de lo previsto, pero la superioridad física y aérea acabó pesando: Østigård hizo el tercero de cabeza y el cuarto llegó ya en el tiempo añadido.

90 minutos para Nyland en el debut en el Mundial 2026 de Noruega ante Irak

En clave Sevilla FC, Ørjan Nyland completó el encuentro bajo palos, aunque apenas tuvo trabajo real. El guardameta noruego no registró ninguna parada, ya que Irak solo remató una vez entre los tres palos y esa acción acabó en el gol de Hussein.

Encuadrada Noruega en uno de los grupos más nivelados del torneo, tras vencer al combinado iraquí en el estreno mundialista, el martes 23 de junio a 02:00 horas llegará la cita clave con el duelo directo ante Senegal en Nueva Jersey, y cerrará la fase de grupos el viernes 26 a las 21:00 horas en un choque de alto nivel contra Francia, una de las favoritas al título.

Nyland, que pone fin a su trayectoria en el Sevilla, aprovecha ahora la confianza de Solbakken en el Mundial para ganarse un nuevo destino a sus 35 años después de tres temporadas vistiendo la elástica sevillista.