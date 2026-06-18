Miles de sevillistas alzan la voz contra la gestión del club y para exigir la dimisión de la directiva

La multitudinaria manifestación de aficionados del Sevilla FC ha comenzado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán y ha continuado en dirección a la Puerta de Jerez. Aunque en un principio, durante los primeros instantes, parecía que habría menos asistencia, finalmente miles de sevillistas se han congregado para protestar con un mensaje muy claro: “Directiva dimisión”.

Tras la concentración en el mosaico de la fachada principal del estadio, en el que se han ondeado banderas y sostenido una pancarta en la que se leía “Hasta la muerte Sevilla FC”, el presidente de la Federación de Peñas, Carlos Jiménez, acompañado del presidente de Accionistas Unidos, Joaquín González, ha lanzado un mensaje muy claro destinado a la cúpula directiva del Sevilla FC: “Que se vayan ya por el bien del club”.

Jiménez, como representante de la Federación de Peñas, reclamó la salida inmediata del actual Consejo de Administración al considerar que “la situación tiene que cambiar cuanto antes” y aseguró que existen ofertas que podrían acelerar la venta de la entidad. Además, exigió “la máxima transparencia posible” a los dirigentes, afirmando que la movilización del sevillismo responde al “silencio” que mantiene la directiva.

Por su parte, Joaquín González reiteró el contenido del comunicado conjunto, en el que se califica al actual Consejo como un órgano “amortizado” tras “cinco años llevando cada temporada más a la ruina al club”. Asimismo, defendió que den un paso al lado para permitir la entrada de “sevillistas profesionales que sepan de gestión de empresas” y reclamó una ampliación de capital que permita al sevillismo “volver a dar el do de pecho” y aportar los recursos económicos necesarios para rescatar la entidad.

En relación con las alternativas para la propiedad del club, González mostró el respaldo de Accionistas Unidos a cualquier proyecto liderado por sevillistas, asegurando que “todo lo que huela y tenga un fondo de sevillismo es lo que nosotros queremos”. Además, afirmó que la afición está dispuesta a implicarse también económicamente, como ya hizo en otras etapas de la historia del club, convencido de que “el sevillismo nunca falla” y de que seguirá siendo “el alma del Sevilla” independientemente de quién ostente la propiedad de la sociedad.

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