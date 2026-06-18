Así les ha ido a los tres jugadores del Sevilla en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026

La primera jornada de grupos del Mundial 2026 concluye en clave sevillista con la participación de dos de sus tres integrantes en unos primeros días de torneo con varias sorpresas en resultados no esperados.

Noruega regresó a un Mundial 28 años después con una victoria contundente por 1-4 ante Irak, en un partido en el que Ørjan Nyland, portero del Sevilla FC, fue titular y completó los 90 minutos. Por su parte, la Suiza de Djibril Sow y Rubén Vargas empató ante la selección catarí que dirige un exsevillista, Julen Lopetegui.

Nyland, titular en la vuelta de Noruega a un Mundial 28 años después

Haaland fue decisivo con dos goles en la primera parte: abrió el marcador en el minuto 29 y volvió a adelantar a Noruega antes del descanso después del empate de Aymen Hussein, que batió a Nyland con un cabezazo. Aunque Irak incomodó durante varios tramos y mantuvo cierta amenaza, la superioridad física de Noruega acabó imponiéndose. Østigård marcó el tercero de cabeza y el cuarto llegó en el tiempo añadido.

En clave sevillista, Nyland apenas tuvo trabajo: Irak solo remató una vez a portería, precisamente en el gol. El guardameta, que termina su etapa en el Sevilla, busca aprovechar la cita mundialista para ganar visibilidad y encontrar nuevo destino a los 35 años. Noruega afrontará ahora dos partidos exigentes ante Senegal y Francia en la fase de grupos.

Rubén Vargas comienza en el once de Suiza y Sow se queda en el banquillo

Suiza no pudo pasar del empate ante la selección de Catar de Julen Lopetegui en su estreno mundialista. El combinado helvético, con el sevillista Rubén Vargas como titular, se adelantó pronto gracias a un penalti transformado por Breel Embolo en el minuto 17, pero perdonó demasiado y terminó cediendo el 1-1 en el añadido con un gol en propia puerta de Miro Muheim en el 94'.

En clave Sevilla FC, Vargas fue el sevillista protagonista: partió en el once de Murat Yakin y jugó hasta el minuto 78, cuando fue sustituido por Amdouni. Djibril Sow, en cambio, se quedó en el banquillo y no debutó en esta primera jornada del Mundial.

Próximos partidos de los representantes del Sevilla en el Mundial

Calendario de Suiza en fase de grupos:

Jueves 18 de junio, 21:00 horas: Suiza - Bosnia y Herzegovina, en Los Ángeles (DAZN y TVE).

Suiza - Bosnia y Herzegovina, en Los Ángeles (DAZN y TVE). Miércoles 24 de junio, 21:00 horas: Suiza - Canadá, en Vancouver (DAZN).

Calendario de Noruega en fase de grupos: