El sevillismo alzará la voz en una manifestación masiva este 18 de junio para denunciar la deriva institucional y pedir la dimisión del Consejo

El sevillismo jugará esta tarde un partido trascendental. La protesta contra quienes gobiernan la entidad, impulsada por la Federación de Peñas Sevillistas, Accionistas Unidos y Biris Norte, nace del hartazgo de una masa social que considera agotado el actual modelo de gestión y que pide una remodelación completa del Sevilla Fútbol Club. Para ello, a las 20:30 horas, la afición está llamada a concentrarse en el mosaico de Gol Sur del Ramón Sánchez-Pizjuán para marchar hasta Puerta de Jerez bajo el lema 'SOS Sevilla FC'.

La crisis ya no cabe en el palco. El hastío de la afición no nace de un episodio aislado. En pocos años el Sevilla ha pasado de codearse con los grandes en la Champions League y de levantar títulos de Europa League a cerrar dos temporadas consecutivas en LaLiga con el miedo real al descenso, quedando a un sólo punto de un abismo llamado Segunda División. El deterioro deportivo se ha unido a una situación económica delicada, a un clima institucional cada vez más irrespirable y a una fractura evidente entre los actuales dirigentes y casi todo el sevillismo.

La operación de venta fallida vinculada al grupo inversor que representaba Sergio Ramos ha terminado de hacer por estallar el ambiente, elevando la tensión en demasía. Para muchos aficionados, ese intento frustrado ha confirmado que el club vive pendiente de movimientos accionariales mientras no hay rumbo definido en el proyecto deportivo. Desde Accionistas Unidos lo resumen con una idea contundente: "Es evidente que el Sevilla tiene que cambiar de rumbo. Necesita reducir el ruido que hay a su alrededor para volver a hablar de un proyecto de fútbol, de un proyecto deportivo, social y económico de futuro".

De la no venta del Sevilla a Sergio Ramos la manifestación

Día tras día hay ruido en Nervión, con aficionados manifestándose bajo el mosaico del Ramón Sánchez-Pizjuán, una protesta que esta tarde se volverá multitudinaria por las calles de Sevilla. El presidente, José María del Nido Carrasco, compareció tras el fracaso de la operación y, salvo giro en torno a una posible venta, el actual Consejo continuará al frente. Esa continuidad es precisamente lo que rechazan los colectivos convocantes de la manifestación, que entienden que los máximos accionistas han antepuesto sus intereses personales, familiares o patrimoniales al bien del Sevilla Fútbol Club.

La Federación de Peñas Sevillistas ha sido especialmente clara en su diagnóstico. Su presidente, Carlos Jiménez, sostiene que "se han lapidado cientos de millones de euros" y que el sevillismo ya no sabe "cuándo se tocará fondo". Plantean una solución que pase por un Consejo de Salvación en cuya formación estén profesionales sevillistas que puedan reconstruir un club castigado en el plano deportivo, social y económico.

Un grito con memoria de 31 años

La manifestación de este 18 de junio recuerda de forma inevitable a la de 1995, cuando miles de sevillistas salieron a la calle para defender al club del descenso administrativo. Treinta y un años después, la amenaza es distinta, pero el sentimiento de alarma une a diferentes generaciones de aficionados. En aquella ocasión la protesta fue para evitar una caída burocrática; ahora, para denunciar una deriva institucional que muchos consideran estructural.

El Sevilla somos nosotros

A pesar del calor, los organizadores de la manifestación impulsada por la Federación de Peñas Sevillistas, Accionistas Unidos y Biris Norte esperan una respuesta masiva, de más de 20.000 personas, que no rebaje una movilización que pretende ser mucho más que una protesta puntual. El club no puede seguir bloqueado ni dirigido de espaldas a su gente.

Las calles de Sevilla sustituirán esta tarde al Ramón Sánchez-Pizjuán como escenario del sevillismo a partir de las 20:30 horas recorriendo la capital sevillana hasta alcanzar la Puerta de Jerez, un enclave siempre soñado y recordado por ser lugar habitual de celebraciones que esta vez será el punto final de una protesta necesaria en la que el sevillismo, harto de sufrir en silencio, reclamará responsabilidad y abogará por un nuevo comienzo.