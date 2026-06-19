José Juan Romero arremete contra Joaquín Caparrós: "Él ha faltado bastante al Betis y yo nunca al Sevilla, es la realidad"

Uno de los rumores que sonaron en el Sevilla Fútbol Club cuando Sergio Ramos parecía que iba a ser quien comprara el club, fue José Juan Romero. El técnico de la Agrupación Deportiva Ceuta, y reconocido bético, fue uno de los que entró en las quinielas para ocupar el banquillo nervionense si el camero se hacía con la propiedad. El mismo entrenador gerenense no dudó en aclarar la cuestión y en dejar claro que "es una situación que, primero, no se ha dado, y segundo, que sería prácticamente imposible por mi reconocido beticismo y por todo".

Ahora, en la tertulia del pasado miércoles en el programa Minuto 91 de 7TV, José Juan fue preguntado sobre aquella situación comparándolo con la hipótesis de que Joaquín Caparrós entrenara al Betis: "Ya estaba faltando la pregunta. Ayer lo dejamos claro, quedó claro, ¿no? Nadie va a decir que (entrenar al Sevilla) sería la bomba para cualquier entrenador. En mi caso sería... ¿Como si el Betis fichara a Caparrós? Bueno, Caparrós ha faltado bastante al Betis. Yo no he faltado al Sevilla nunca. Es la realidad, no va conmigo ni me gusta. Sin faltar a nadie, es imposible. Sería algo antinatural. Nada más. Ceuta".

Finalmente, la situación del Sevilla Fútbol Club a nivel de banquillo y de dirección deportiva ha quedado comandada para la temporada 2026/27 con Luis García Plaza en el césped y José Ignacio Navarro en los despachos, siendo ya tres los jugadores que se han incorporado como agentes libres durante este mes de junio: Jon Guridi, Juan Iglesias y Arouna Sangante.

La principal tarea en estos últimos días de junio y hasta que arranque la pretemporada en el comienzo de julio es la de reforzar la portería, demarcación desierta tras la finalización de contrato de Orjan Nyland y el término de cesión de Odysseas Vlachodimos, uno de los que está en las quinielas para regresar -si se llega a un entendimiento con el Newcastle- junto a Diego Conde, por el que el Villarreal pide algo menos de 2 millones de euros para liberarlo.