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Los organizadores de la manifestación del Sevilla FC anuncian nuevas movilizaciones: “Esto no es un punto final”

La Federación de Peñas Sevillistas y Accionistas Unidos realizan un balance muy positivo de la movilización y aseguran que el movimiento continuará hasta lograr un cambio en la dirección del Sevilla FC

Imagen de la manifestación de sevillistas este jueves en la capital.

Imagen de la manifestación de sevillistas este jueves en la capital. / Marina Casanova

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Pablo León

Pablo León

Sevilla

La manifestación que este pasado jueves recorrió las calles de Sevilla para exigir la dimisión del actual Consejo de Administración del Sevilla FC sigue dejando reacciones un día después. Los colectivos convocantes han trasladado a El Correo de Andalucía su satisfacción por la respuesta del sevillismo y coinciden en que la movilización supone el inicio de una nueva etapa de reivindicación para intentar cambiar el rumbo de la entidad.

Tanto la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando como Accionistas Unidos consideran que la protesta evidenció el descontento generalizado de la afición con la situación institucional, económica y deportiva del club, al tiempo que defienden que la unidad mostrada por el sevillismo debe mantenerse en los próximos meses.

La Federación de Peñas destaca el respaldo del sevillismo

La Federación de Peñas Sevillistas San Fernando realizó este viernes un balance muy positivo de la manifestación, destacando la respuesta masiva de la afición y el ambiente vivido durante toda la jornada. Desde la entidad consideran que el lema ‘SOS Sevilla FC’ se convirtió en “un clamor popular” y en “un grito de auxilio” que puso de manifiesto que “el sevillismo de base está vivo y está intranquilo y desesperado por la situación que tiene el club”.

La Federación también puso en valor la contundencia del manifiesto leído en la Puerta de Jerez y agradeció la implicación de diferentes personalidades que respaldaron la convocatoria, entre ellas Antonio García Barbeito, periodista, quien envió un mensaje de apoyo al no poder asistir. Asimismo, quiso felicitar a todos los aficionados por el comportamiento “cívico, ordenado y pacífico” mantenido durante las cerca de dos horas que duró la movilización.

FOTOGALERÍA | La afición del Sevilla FC toma la calle contra la directiva

FOTOGALERÍA | La afición del Sevilla FC toma la calle contra la directiva

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Miles de sevillistas participaron en la protesta convocada para reclamar cambios en la directiva del club. / Marina Casanova

Además, la Federación confirmó que la movilización no será un hecho aislado. Junto al resto de colectivos convocantes, mantendrá la vigilancia sobre la situación del club y continuará impulsando nuevas acciones. “Esto no es un punto final y tendrá una continuidad en el tiempo hasta que se produzca el cambio que queremos”, trasladaron a este periódico.

Accionistas Unidos ve la protesta como “el primer paso”

Accionistas Unidos también ha mostrado su satisfacción a El Correo de Andalucía por el desarrollo de la manifestación, que califica como “todo un éxito de convocatoria”. La asociación cifra la participación hasta cerca de 40.000 sevillistas “de todas las edades, desde bebés hasta abuelos”, repartidos a lo largo de todo el recorrido entre el Ramón Sánchez-Pizjuán y la Puerta de Jerez.

Desde el colectivo consideran que la protesta lanzó un mensaje inequívoco al actual Consejo de Administración. “El sevillismo le ha dicho basta a este Consejo, el cual debe dimitir y echarse a un lado para que otros sevillistas tomen el mando de la nave”, señalan. Además, defienden que la afición volverá a responder siempre que sea necesario para ayudar al club. “El sevillismo ha respondido y responderá la llamada de auxilio de su club como lo ha hecho históricamente”.

La asociación también ha querido mirar al futuro y aseguran que la manifestación representa únicamente el inicio de un proceso más amplio. “Este es el primero de una serie de pasos que tenemos que tomar todos unidos para sacar al Sevilla de su profunda crisis económica, deportiva, pero, fundamentalmente, moral”, afirmaron. En ese sentido, insisten en la necesidad de “regenerar al Sevilla desde la cabeza a los pies para volver a ser el club grande que siempre hemos sido”.

Una movilización que marcó un punto de inflexión

La protesta partió en la tarde del pasado jueves desde la fachada principal del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y recorrió el centro de Sevilla hasta la Puerta de Jerez. Durante todo el trayecto, miles de aficionados corearon consignas contra el actual Consejo de Administración y reclamaron un cambio de rumbo en la gestión del club, en una manifestación que transcurrió sin incidentes y reunió a peñas, pequeños accionistas y aficionados de todas las edades.

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El acto concluyó con la lectura de un manifiesto conjunto en el que los colectivos convocantes reclamaron la dimisión de la actual directiva, defendieron una regeneración institucional del Sevilla FC y solicitaron una ampliación de capital que permita una mayor participación del sevillismo en el futuro de la entidad. Un día después, tanto la Federación de Peñas Sevillistas como Accionistas Unidos consideran que la movilización ha marcado un punto de inflexión y aseguran que mantendrán la presión hasta lograr un cambio en la dirección del club.

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