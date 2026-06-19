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Sevilla Fútbol Club

Rubén Vargas se sale con Suiza en la goleada a Bosnia y Djibril Sow provoca el penalti del 4-1

Los jugadores del Sevilla, Vargas y Sow, participaron de forma activa en el primer triunfo de Suiza en el Mundial 2026

Rubén Vargas celebra el 2-0 de Suiza-Bosnia del Mundial 2026

Rubén Vargas celebra el 2-0 de Suiza-Bosnia del Mundial 2026 / CRISTOPHER TORRES / EFE

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Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

Rubén Vargas fue decisivo en la victoria de Suiza por 4-1 ante Bosnia en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial. El extremo del Sevilla comenzó en el banquillo, pero su entrada en el minuto 71 coincidió con el paso al frente del combinado de Murat Yakin.

A los tres minutos, el de Adligenswil avanzó por la banda izquierda, llegó a línea de fondo y metió un balón al segundo palo que, tras el rechace de la zaga bosnia terminó en las botas del mediocentro del Friburgo, Johan Manzambi, le pegara con fuerza al fondo de la red de Vasilj.

Bosnia se quedó con uno menos tras la roja a Muharemovic en el 80' y, cuatro más tarde convirtió Vargas su gol para prácticamente sellar la victoria de Suiza. El sevillista cruzó de primeras tras recibir de Embolo.

Vargas anota el segundo y asiste en el tercero

Importante en el 1-0 y determinante en el segundo, Vargas también estuvo presente en el tercero, esta vez asistiendo directamente a Manzambi tras ganar nuevamente la línea de fondo y trazar la diagonal desde la izquierda.

Bosnia recortó distancias con un tanto de Mahmic a la salida de un córner en el extenso descuento hasta que Djibril Sow, que entró junto a Vargas en el 71', provocó el penalti en la última acción del encuentro que Granit Xhaka transformó para cerrar el 4-1 y lograr la primera victoria en el Mundial 2026.

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Con este triunfo, Suiza alcanza los cuatro puntos tras empatar en su debut ante Catar y afrontará la última jornada de la fase de grupos ante Canadá, el próximo miércoles a las 21:00 horas.

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