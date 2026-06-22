El Sevilla hará un stage de pretemporada en Países Bajos: se medirá a NEC Nimega y Utrecht

El Sevilla Fútbol Club ha anunciado que hará un stage de pretemporada en Países Bajos durante su concentración de verano, justo antes de cerrar la pretemporada frente al Bayer Leverkusen en Alemania.

La plantilla dirigida por Luis García Plaza permanecerá concentrada entre el 30 de julio y el 7 de agosto en territorio neerlandés, dentro de la preparación para la temporada 2026-2027 y disputará dos amistosos ante el NEC Nimega y FC Utrecht.

Amistosos en Países Bajos

"La primera cita será frente al NEC Nimega el próximo viernes 31 de julio. El encuentro ante el tercero de la Eredivisie y clasificado para disputar la próxima edición de la UEFA Champions League se disputará a las 19.00 horas en el Goffertstadion, con capacidad para unos 12.500 espectadores, aunque para este partido habrá aforo reducido y no se venderán entradas para la afición visitante.

Ya el domingo 2 de agosto, el Sevilla FC se enfrentará al FC Utrecht a las 14.30 horas en el Estadio Galgenwaard, que tiene capacidad para unos 24.000 aficionados. La información sobre la venta de entradas se dará a conocer más adelante. El conjunto neerlandés terminó en sexta posición en su liga y alcanzó la final del playoff de acceso a la UEFA Conference League, pero cayó en la tanda de penaltis ante el AFC Ajax".

Así está la pretemporada del Sevilla

El conjunto sevillista, que ya anunció amistosos ante Bayer Leverkusen, con el que finalizará la preparación veraniega, KS Cracovia y el Córdoba, se enfrentará a un rival que finalizó sexto en la Eredivisie. Además, el FC Utrecht alcanzó la final del playoff de acceso a la UEFA Conference League, aunque no logró la clasificación.

Tras concluir la concentración en Países Bajos, el equipo se desplazará a Alemania. Allí disputará el amistoso ya anunciado frente al Bayer Leverkusen el 8 de agosto en el Bay Arena. Una vez finalizado ese encuentro, la expedición regresará a Sevilla para preparar el inicio de LaLiga 2026-2027.