Nyland vuelve a responder y Noruega ya está en dieciseisavos del Mundial 2026 esperando rival

La selección de Noruega continúa firmando una de las actuaciones más relevantes en este Mundial 2026. El combinado nórdico derrotó por 3-2 a Senegal en la segunda jornada de la fase de grupos en un duelo que se decantó en la segunda parte tras fallos atrás de los senegaleses y certificó matemáticamente su clasificación para los dieciseisavos de final, un hito especialmente significativo al tratarse de su regreso a una Copa del Mundo 28 años después de su última participación en Francia 1998, certamen en el que cayeron en octavos por la mínima ante Italia con un gol de Vieri. Tras vencer por 4-1 la Suiza de Vargas y Sow a Bosnia el pasado jueves en el segundo partido de grupo, los de Ståle Solbakken con Nyland bajo los palos tienen ahora por delante un choque por la primera plaza con Francia el próximo viernes.

En clave sevillista, el encuentro volvió a contar con la presencia de Ørjan Nyland en portería. El guardameta del Sevilla Fútbol Club completó los 90 minutos en el arco noruego en un encuentro de nivel frente a una de las selecciones africanas con mayor potencial físico y ofensivo.

Así fueron los goles de Senegal

El arquero nervionense poco pudo hacer en los dos tantos encajados. Senegal logró encontrar el camino del gol en acciones en las que Nyland se vio superado por la cercanía de los remates de Ismaïla Sarr y la dificultad para reaccionar, sobre todo en el segundo. Más allá de esas jugadas, el portero aportó seguridad en el juego aéreo y estuco muy certero en el juego de pies, una de sus características destacadas en los tres años en el Sevilla.

La victoria permite a Noruega sumar seis puntos de seis posibles tras haber arrancado su participación mundialista con un convincente triunfo por 4-1 ante Irak. El pleno de victorias sitúa a los nórdicos en una posición privilegiada dentro del Grupo I, jugándose el primer puesto con Francia.

Horario del Noruega-Francia Viernes 26 de junio, 21:00 horas: Noruega - Francia, en Boston (DAZN).

Nyland se las verá con la Francia de Mbappé y Dembélé

No será una empresa fácil para Nyland frenar al arsenal de la selección francesa el próximo viernes, teniendo que hacer frente a Mbappé, Olise o Dembélé entre otros. Los hombres dirigidos por Didier Deschamps también han ganado sus dos primeros encuentros, son uno de los favoritos a ganar el Mundial y llegan como los de Solbakken con el pase en el bolsillo y seis puntos, pero con mejor diferencia de goles, por lo que Noruega deberá ganar si quiere termina en la primera posición del grupo. Siendo segunda le puede tocar, a priori, Costa de Marfil.