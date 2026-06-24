Sevilla Fútbol Club
Chupe se disculpa con el Sevilla y con su afición tras los cánticos en la celebración del ascenso del Málaga: "Fue un día de muchas emociones y quizás me equivoqué"
"Guardo buenos momentos y grandes amigos de mi etapa con vosotros y no quiero que nada manche aquellos años y mucho menos molestar a nadie"
El Málaga Club de Fútbol selló su vuelta a Primera División el pasado sábado tras vencer en la vuelta de la final del playoff de ascenso a la Unión Deportiva Almería por 1-2. El más destacado del conjunto malagueño fue su máximo goleador, Chupe, que anotó el primero y asistió en el segundo a Larrubia.
En la celebración posterior por las calles de la ciudad hubo cánticos ofensivos contra el Sevilla Fútbol Club por los que ahora, el delantero cordobés que pasó cuatro años en la entidad sevillista, ha salido a pedir perdón.
La disculpa de Chupe al Sevilla en sus redes sociales
"¡Hola sevillistas! Quería pediros disculpas desde el primero hasta el último si he podido ofender a alguien el día de la celebración. Fue un día de muchas emociones y quizás me equivoqué. Guardo buenos momentos y grandes amigos de mi etapa con vosotros y no quiero que nada manche aquellos años y mucho menos molestar a nadie. Nuevamente mis disculpas y mucha suerte para esta nueva temporada. Un abrazo de Carlos Ruiz Rubio, Chupe".
La polémica de los cánticos adquirió una mayor dimensión por el pasado sevillista del delantero. Chupe, nacido en Córdoba hace 21 años, pasó por la cantera nervionense entre 2016 y 2020 tras llegar procedente del Séneca cordobés, completando también parte de su formación en el CD Altair. Posteriormente regresó al conjunto cordobés antes de incorporarse a la estructura del Málaga, donde ha terminado de explotar hasta convertirse en una de las grandes sensaciones del fútbol español en Segunda División y ser ahora un jugador muy cotizado.
Autor de 25 goles esta temporada, el atacante ha sido una pieza fundamental en el ascenso del Málaga a Primera división. Precisamente durante las celebraciones por el regreso blanquiazul a la élite se produjeron los cánticos que generaron malestar entre parte del sevillismo y que se hicieron virales en las redes sociales.
Consciente de la repercusión de aquellas imágenes, Chupe ha querido zanjar cualquier controversia con un mensaje de disculpas dirigido al Sevilla y a sus aficionados antes de una temporada en la que volverá a cruzarse con el conjunto nervionense en LaLiga EA Sports, ya como una de las referencias ofensivas del Málaga.
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