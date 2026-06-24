Todos los detalles de la pretemporada del Sevilla: no jugará en el Sánchez-Pizjuán y el Trofeo Antonio Puerta será en principio en un parón internacional

El Sevilla Fútbol Club ya ha dado a conocer los siete amistosos que disputará en una pretemporada que comenzará nuevamente en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios y que contará con un stage en Países Bajos y con compromisos a disputar en Polonia y Alemania.

La plantilla está citada para los reconocimientos médicos se realizarán los días 4 y 5, mientras que el primer entrenamiento sobre el césped tendrá lugar el lunes 6 de julio ya a las órdenes de Luis García Plaza. Como viene siendo habitual en los últimos cursos, el equipo iniciará su preparación en la ciudad deportiva y en la residencia del primer equipo, antes de ir elevando el nivel competitivo con los primeros ensayos del verano, que también arrancarán en las instalaciones sevillistas.

Cuándo comenzarán los amistosos de pretemporada del Sevilla

La pretemporada del Sevilla contará con cinco amistosos en julio y dos más, ya cercanos al comienzo liguero, en agosto. La primera prueba llegará el sábado 11 de julio ante el Juventud de Torremolinos, en el estadio Jesús Navas, a partir de las 21.00 horas salvo que la situación meteorológica en la capital andaluza obligue a retrasarlo. Será el cierre de la primera semana de trabajo y el duelo se disputará a puerta cerrada.

Una semana más tarde, el Sevilla viajará a Polonia para medirse al KS Cracovia, el domingo 19 de julio, en el partido conmemorativo del 120 aniversario del club polaco. El encuentro se jugará a las 16.00 horas y la expedición regresará a Sevilla al día siguiente.

La tercera semana de preparación traerá una doble cita. El jueves 23 de julio, el Sevilla visitará al Córdoba CF en el IV Trofeo Puertas de Córdoba, a las 21.00 horas. Tres días después, el domingo 26, recibirá a la AD Ceuta FC en el estadio Jesús Navas, también a las 21.00 horas y también a puerta cerrada, en el último amistoso que disputará en territorio nacional antes del estreno liguero.

Un stage en Países Bajos

La segunda parte de la pretemporada se desarrollará en Países Bajos. El equipo viajará el 30 de julio a Róterdam y quedará concentrado en la localidad de Garderen. Desde allí afrontará dos partidos de nivel: el primero, el viernes 31 de julio ante el NEC Nimega, a las 19.00 horas; y el segundo, el domingo 2 de agosto frente al FC Utrecht, a partir de las 14.30 horas. Ambos compromisos servirán como banco de pruebas en la recta final de la preparación.

El cierre del verano llegará el sábado 8 de agosto en Alemania, donde el Sevilla se medirá al Bayer Leverkusen en el BayArena a las 15.30 horas. Tras ese encuentro, la expedición volverá a la capital hispalense para afrontar la última semana de entrenamientos antes de la competición oficial.

La gran ausencia del calendario estival será el Trofeo Antonio Puerta. La XV edición, en principio, no se disputará durante la pretemporada, sino en uno de los parones de selecciones restantes de 2026, una fórmula que el club ya utilizó en ediciones anteriores ante Granada CF, UD Almería y Boca Juniors. De este modo, el Sevilla deja prácticamente definida su hoja de ruta para un verano en el que Luis García Plaza tratará de construir su nuevo proyecto desde el primer día.