Suiza, con los goles de Vargas y Manzambi y con Ricardo y Sow en el once, termina primera del grupo B tras vencer 2-1 a Canadá

La selección de Suiza ha asegurado su primer puesto en el grupo B tras vencer a Canadá, una de las anfitrionas del Mundial 2026. Lo hizo adelantándose justo tras la reanudación con un buen gol de Rubén Vargas, terminando el extremo del Sevilla Fútbol Club en el segundo palo una jugada de Manzambi que concluyó con un balón al área de este. El medio sevillista Sow y el lateral zurdo bético Ricardo, también fueron titulares.

Tras el gol del atacante nervionense ganó ritmo el combinado helvético y en el minuto 57 fue el propio Manzambi quien hizo el segundo de los de Murat Yakin, que vieron como los canadienses descontaron en el tramo final por medio de Promise David en un desajuste defensivo de los centroeuropeos, que finalizó estirando la pierna un balón adelantado de Saliba.

Rubén Vargas celebra el 1-0 en el Suiza-Canadá en Vancouver del Mundial 2026 / BOB FRID / EFE

Rubén Vargas abre el camino de Suiza y Sow completa 74 minutos; Ricardo Rodríguez, helvético con más partidos en la selección junto a Xhaka

Empezó con fuelle la selección helvética teniendo a los diez minutos ya el primer gol claro. Fue el bético Ricardo Rodríguez, en un día especial para él al alcanzar las quince internacionalidades con Suiza como Xhaka, el que metió un gran balón al espacio para Breel Embolo, que dudó ante Crepeau y definió centrando, errando una clarísima ocasión de la que pudieron arrepentirse los de Yakin acto seguido, pero hubo fuera de juego en el mano a mano de Larin con Kobel, fallando este también.

Un duelo con fallos en la delantera pero movido y con llegadas al área que ganó en actividad y en definición tras el paso por vestuarios. Ahí, Rubén Vargas sí que no falló esquinando su disparo frente a Crepeau. Manzambi, una de las sensaciones suizas tras una temporada ilusionante en el Friburgo, ganó la banda derecha y el de Adligenswil apareció en la izquierda libre de marca para detener el esférico y culminar la acción al primer palo.

No tardó ni diez minutos el cuadro de Murat Yakin en hacer el segundo por medio de Manzambi, que aprovechó el envío de Embolo.

Bajó sus prestaciones Suiza en los veinte minutos finales pensando que la faena estaba hecha y Canadá lo aprovechó para descontar por medio de Promise David en una acción con gran condescendencia de la zaga helvética que nació en el costado del lateral del Betis, que había cuajado un partido muy serio, a la altura de su cuarto Mundial.

Ricardo Rodríguez lucha un balón en el Suiza-Canadá del Mundial 2026 en Vancouver / BOB FRID / EFE

Tras el 2-1 fueron mejor los anfitriones en el duelo en Vancouver, volcándose hacia el área de Gregor Kobel, guardameta del Borussia Dortmund, que frenó cada balón en área del conjunto canadiense, teniéndola el propio David en dos ocasiones para hacer tablas.

Con el triunfo, Suiza será primera, irá por la parte diestra del cuadro, midiéndose por el momento, puede haber cambios, a Bélgica el 3 de julio a las 05:00, siendo el antepenúltimo encuentro de dieciseisavos de final que se disputará en el Mundial 2026. Los sevillistas Rubén Vargas, que gana enteros en el mercado de fichajes con buenas actuaciones, y Djibril Sow, y el lateral del Betis, Ricardo Rodríguez, tendrán una nueva oportunidad de defender los colores de su selección tras cuajar una fase de grupos en la que arreglaron con creces el incierto debut con empate ante Catar.