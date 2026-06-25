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Sevilla Fútbol Club

Gabriel Suazo: "En el Sevilla también me ha tocado ser capitán y aprender a escuchar"

"El liderazgo se basa en contagiar positivamente con hechos y acciones a los demás sea o no capitán, no cambio mi forma de ser y quizás por eso me eligen, no llego a ningún club y empiezo a mandar, eso nunca lo voy a hacer"

Gabriel Suazo, en acción durante el Osasuna-Sevilla en El Sadar de LaLiga

Gabriel Suazo, en acción durante el Osasuna-Sevilla en El Sadar de LaLiga / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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Álex Mérida

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Sevilla

Gabriel Suazo ha cumplido su primera temporada en el Sevilla Fútbol Club jugando 29 partidos de Liga y repartiendo una asistencia más otro encuentro disputado en la Copa del Rey, consolidándose como titular en la mayor parte de la campaña por delante de Oso, que comenzó a competirle la posición a partir de su irrupción en enero.

Ahora, durante las vacaciones y hasta que regrese la pretemporada en julio, el lateral chileno ha mantenido una extensa charla con Banda Deportiva en la que repasó lo que le ha tocado vivir clasificatoriamente en el Sevilla con el apoyo del Sánchez-Pizjuán y su liderazgo y cómo afrontar las situaciones complicadas con crisis.

El liderazgo según Gabriel Suazo

Reconoce el defensor santiaguino que aprendió en su etapa en el Toulouse que "no es necesario hablar ni estar todo el tiempo demostrando para liderar; es importante, pero no esencial. Yo aprendí a liderar con el ejemplo, entrenándome al máximo, dejando todo en cada pelota para contagiar a mis compañeros positivamente. Después, cuando ya entendía el idioma, me decían que cuando hacía la arenga en español no entendían nada, pero salían con energía".

Desde que llegó al Sevilla, Gabriel Suazo demostró la ascendencia que tiene sobre el grupo y ello le llevó a coger en ocasiones el brazalete de capitán hasta situarse como el tercero de la plantilla tras ponérselo en el duelo en casa ante el Villarreal de final de septiembre: "En el Sevilla también me ha tocado ser capitán y aprender a escuchar. Si tengo que decirle a un compañero, tengo que ser de cierta forma porque si no, le afecta a su rendimiento. Eso también es ser líder y muchas veces no se nota. Creo que el liderazgo se basa en contagiar positivamente con hechos y acciones a los demás. Sea o no capitán, no cambio mi forma de ser y quizás por eso me eligen. No llego a ningún club y empiezo a mandar, eso nunca lo voy a hacer".

Pelea por eludir el descenso en el Sevilla

La temporada en el Sevilla Fútbol Club no ha sido fácil. El conjunto primero dirigido por Matías Almeyda y luego por Luis García Plaza, quien continuará esta temporada, ha luchado por eludir el descenso hasta la antepenúltima jornada que fue matemática su permanencia. De esta situación también ha aprendido el lateral zurdo chileno: "En Sevilla viví un momento difícil de pelear el descenso, y me preguntaron qué hacía yo para intentar ayudar a mis compañeros en esa situación. Yo lo único que puedo decir es que después de cada derrota, al siguiente día abrazo a mis compañeros, los saludo con cariño y entro a la cancha sonriendo. A lo mejor me sacan fotos y la gente dice: ¿cómo se está riendo si el día anterior perdiste? Para mí no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si perdí, obviamente tengo frustración, me duele y soy el más exigente en ese sentido porque soy muy competitivo, pero si llevo toda esa acción positiva, al final las cosas van a terminar yendo a ese lado".

Gabriel Suazo ya se ejercita a las órdenes de Matías Almeyda con el Sevilla FC

Gabriel Suazo ya se ejercita a las órdenes de Matías Almeyda con el Sevilla FC / Sevilla FC

Lo que sí reconoce es lo crucial que ha sido el apoyo del Ramón Sánchez-Pizjuán: "Nuestro estadio, el Sánchez-Pizjuán, es una maravilla cuando entramos. Cuando cantan el himno con las bufandas se te eriza la piel, es precioso. En Europa hay muchos estadios que no alientan, no cantan y se escucha todo. Hay otros que no. Por ejemplo, en el del Betis y en el nuestro no se escucha a veces porque la gente está a full. Eso a mí me encantó cuando llegué a Sevilla porque me hizo recordar muchas cosas que viví en Colo Colo, muchas semejanzas en la gente, el estadio, cómo sienten el fútbol y cómo lo viven".

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Por último, otro de los temas que tocó Gabriel Suazo fue la adaptación a un nuevo equipo y cómo se construye la mejora personal y el crecimiento: "La confianza se construye en los momentos difíciles, donde el equipo pierde, donde te equivocas en un pase y terminó siendo gol. Pero todo lo hago creyendo en que va a ser lo mejor para el equipo porque no me escondo. Para mí eso es muy importante porque se construye a base del error y del aprendizaje, de esa resiliencia contigo mismo".

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