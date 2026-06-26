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Joaquín Caparrós, diagnosticado de cáncer de colon

El Sevilla FC ha comunicado que su presidente de honor ya se encuentra bajo tratamiento médico y le ha trasladado “su máximo apoyo y cariño”

Joaquín Caparrós.

Joaquín Caparrós. / Sevilla FC

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Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

El Sevilla FC ha comunicado este viernes que Joaquín Caparrós, presidente de honor de la entidad, ha sido diagnosticado de cáncer de colon. El club nervionense ha trasladado públicamente su “máximo apoyo y cariño” al querido exentrenador sevillista, que ya se encuentra bajo tratamiento médico.

Según ha informado el Sevilla en un comunicado, Caparrós cuenta en estos momentos con el respaldo de sus familiares, amigos y del sevillismo en general. La entidad ha querido acompañar al técnico utrerano en este proceso y desearle una pronta recuperación.

El apoyo del sevillismo a Joaquín Caparrós

El club ha destacado la fortaleza del que fuera entrenador del primer equipo en distintas etapas y ha confiado en que Joaquín Caparrós afrontará esta enfermedad con su “casta y coraje habituales”.

Nunca te rindas, Joaquín”, ha expresado el Sevilla FC en su mensaje de apoyo a su presidente de honor, una figura muy querida por la afición sevillista y estrechamente vinculada a la historia reciente del club.

Una figura clave en el Sevilla FC

Joaquín Caparrós fue nombrado en junio de 2025 presidente de honor del Sevilla FC, una figura representativa recuperada por el club. El presidente, José María del Nido Carrasco, destacó en su momento su “lealtad, honradez, trabajo y dedicación”, además de su permanente disposición para ayudar a la entidad cada vez que ha sido requerido. El utrerano, muy vinculado sentimental y profesionalmente al Sevilla, asumió este cargo con funciones de representación institucional, embajador del club y garante de la idiosincrasia sevillista.

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Su trayectoria en Nervión es una de las más extensas de la historia reciente del club. Llegó por primera vez en el año 2000 y logró devolver al equipo a Primera División, además de clasificarlo posteriormente para la Copa de la UEFA. Con 248 partidos oficiales, es el técnico que más veces ha dirigido al Sevilla FC y también el que más victorias ha conseguido, con 112. A lo largo de distintas etapas regresó al banquillo en momentos delicados, selló clasificaciones europeas y la permanencia en la temporada 2024/25, además de ocupar cargos como director de fútbol y director de desarrollo de talentos.

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