El Sevilla Atlético perfila su nuevo proyecto con Diego Galiano al frente: cantera, fichajes y salidas para la 26/27

El Sevilla Atlético ya avanza en la preparación de la próxima temporada. Tras una paupérrima temporada 25/26, el primer filial sevillista busca recuperar sensaciones y volver a levantar el vuelo en Segunda Federación.

La primera pieza del nuevo proyecto, Diego Galiano, ya está a los mandos del SAT, que prepara la pretemporada 26/27 con nombres propios muy interesantes de cara al futuro del club. El más destacado de ellos es Bruno Luque. El joven canterano, nacido en 2010, estará en dinámica del filial durante el próximo verano.

El mediapunta será el único juvenil de primer año que forme parte del equipo de Galiano durante los preparativos de la 26/27. Aunque se planteó la opción de Murci, lateral de la generación de Luque recientemente renovado, finalmente estará a disposición del cuadro juvenil.

Las promociones desde los escalafones inferiores: Mario Díaz, René Rodríguez o Jesús Cruz

Luque será el único juvenil de primer año de un grupo que estará completado por más canteranos. Galiano también ha sumado al trabajo a dos jugadores nacidos en 2009 con una gran proyección. El primero de ellos es Mario Díaz, un prometedor central que, al igual que Luque, el año pasado hizo la pretemporada con el SAT a pesar de ser juvenil de primer año.

Díaz es un defensor que destaca por su salida de balón y por su inteligencia en la anticipación. Fue convocado en varias ocasiones la temporada pasada con el filial, pero no llegó a sumar ningún minuto. Además, es un habitual en las categorías inferiores de la selección española y fue titular en el Europeo sub-17 celebrado a comienzos de junio.

El segundo juvenil de segundo año es René Rodríguez. René es un mediapunta muy técnico que ha completado su primer año juvenil en Liga Nacional, categoría en la que se ha proclamado campeón anotando ocho goles. La temporada pasada también fue convocado con la selección sub-16. Esta pretemporada tendrá su primera experiencia con el Sevilla Atlético.

Quienes sí tienen experiencia en el Sevilla Atlético son Jesús Cruz y Lóciga, a quien también se le vio en entrenamientos con el primer equipo. Cruz es un centrocampista que ha deslumbrado en el tramo final de temporada con el Juvenil A después de que Álex Martín adelantara su posición.

Cruz renovó a finales de esta temporada con la proyección de dar el salto al Sevilla Atlético. Lo hizo antes de lo previsto, ya que Marco García contó con él en las últimas jornadas del filial en Primera RFEF, donde incluso dio una asistencia en el empate ante el Alcorcón.

Lóciga también sumó minutos en el ocaso de la temporada pasada. Fue titular en tres de las últimas cuatro jornadas y anotó un gol en su segunda aparición con el Sevilla Atlético. Se espera que este año sea una pieza importante en la cantera después de sumar once goles en División de Honor siendo juvenil de segundo año.

No será el único nacido en 2008. Son bastantes los nombres de esta generación que se prepararán con el SAT, destacando Tomás Méndez, lateral zurdo, y Hugo Ortiz, centrocampista que ha sido el jugador con más minutos disputados esta campaña.

El SAT pudo realizar la pretemporada en el extranjero

El equipo volverá al trabajo el 13 de julio tras pasar el reconocimiento médico entre los días 7 y 8. Todavía se desconoce qué rivales tendrá el equipo de Galiano durante la pretemporada.

Ha existido la posibilidad de realizar un stage de pretemporada en el extranjero, pero finalmente esta opción ha quedado descartada.

Chumachenko y Scuri, los primeros fichajes

Por otro lado, el mercado ya ha comenzado para el filial del Sevilla FC. Los compañeros de Talento Base han adelantado las dos primeras incorporaciones de cara a Segunda Federación. Se trata de Víctor Chumachenko, centrocampista ucraniano de 21 años que esta temporada ha debutado con el FC Andorra en Segunda División, y Mar Scuri, extremo de 20 años formado en las canteras del Mallorca y el Espanyol.

No son los únicos movimientos que se esperan antes del inicio de la competición. Sobre todo, se prevén numerosas salidas, ya que el descenso del Sevilla Atlético provoca que varios de sus pilares busquen una salida de cara a la próxima temporada.

Entre ellos aparece el nombre de Lulo da Silva, pretendido en las últimas semanas por el Recreativo de Huelva. El pivote hispano-brasileño apunta a salir del club tras una última etapa marcada por las lesiones. Lo mismo ocurre con Pablo Rivera y Sergio Martínez. Ambos jugadores terminan contrato esta temporada y, casi con total seguridad, no continuarán en la entidad.

Alberto Collado, por lo pronto, tiene un año más de contrato. Lo mismo ocurre con Iker Muñoz, cuyo entorno espera que realice la pretemporada con el primer equipo y pueda llamar a la puerta de Luis García Plaza.

Marco García entrenará al Sevilla C

Por otro lado, el resto de los principales equipos de cantera también trabajan para preparar la 26/27. Álex Martín continuará al frente del Juvenil A con el objetivo de mejorar los resultados de la temporada pasada.

Asimismo, los compañeros de Talento Base han adelantado que Marco García, quien ha sido técnico del Sevilla Atlético hasta final de temporada, tomará las riendas del Sevilla C. García tendrá por delante el objetivo de recuperar la plaza en Tercera RFEF, categoría que el segundo filial perdió la temporada pasada tras 17 años.

El segundo juvenil seguirá al cargo de Fran Rubio. Sumará su segunda temporada al mando del Liga Nacional, equipo con el que ha conquistado el título de la temporada 25/26. El Juvenil C, que ha cumplido el objetivo de su creación al alcanzar la Segunda Andaluza, estará dirigido por Joaquín Hidalgo, quien entrenó hace dos temporadas al segundo filial.

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Este equipo se creó con el propósito de ofrecer una transición más pausada a la etapa juvenil para aquellos cadetes que necesitan una mayor adaptación antes de dar el salto a Liga Nacional o División de Honor.