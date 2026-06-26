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Sevilla Fútbol Club

El Sevilla FC pone ya a la venta las entradas de los 19 partidos de Liga en el Ramón Sánchez-Pizjuán

El Sevilla FC se adelanta y activa la venta de entradas de toda la temporada de LaLiga antes de que se conozca el calendario del campeonato

Aficionaos del Sevilla en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla.

Aficionaos del Sevilla en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla. / José Manuel Vidal / EFE

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El Sevilla Fútbol Club activa la venta anticipada de las entradas de todos los encuentros ligueros como local de la temporada 2026-2027, a la espera de definir las localidades libres tras la campaña de abonados.

El Sevilla FC ha puesto a la venta desde este viernes las entradas de los 19 partidos de LALIGA 2026-2027 que disputará como local en el Ramón Sánchez-Pizjuán. La medida permite a los aficionados adquirir ya sus localidades para cualquier encuentro del campeonato.

Con la confirmación de los 19 rivales que visitarán Nervión durante el próximo curso, tras conocerse los ascensos del Deportivo de La Coruña, el Racing Club de Santander y el Málaga CF, la entidad ha activado la venta de todas las entradas de la temporada.

Venta anticipada de entradas

El Sevilla FC vuelve a adelantar la comercialización de las localidades de todos los encuentros ligueros en casa, una iniciativa con la que busca facilitar el acceso al estadio y mantener su apuesta por la venta anticipada de entradas.

Por el momento, las localidades pueden adquirirse por categorías de precios y zonas del estadio.

La ubicación exacta de los asientos todavía no está disponible, ya que dependerá de la finalización de la campaña de abonados y de los procesos de renovación, cambios de localidad y nuevas altas previstos para la temporada 2026-2027.

Preventa para socios

Una vez concluya la campaña de abonados y queden definidas las localidades disponibles, el club habilitará la asignación definitiva de los asientos.

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Además, los socios contarán con una preventa exclusiva para todos los partidos, cuando ya estén definidas las fechas orientativas de los encuentros del calendario de la competición.

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