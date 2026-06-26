Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El SAS proyecta una macroconvocatoria de oposiciones en 2027: unirá las más de 10.000 vacantes de 2025 a las de 2026Ayuntamiento de Sevilla y Betis garantizan que la denuncia de Ecologistas en Acción no parará las obras del Benito Villamarín: "Todo está en orden"Fabián Ruiz atiza a TVE por subtitular a su madre en el documental de la selecciónEl presidente de RTVE pide perdón por subtitular a la madre de Fabián Ruiz: “Fue un gran error. El acento andaluz es riqueza”Ecologistas en Acción pide a Urbanismo la paralización de las obras del Benito Villamarín porque al Betis le han caducado las licenciasAemet anuncia de nuevo picos de 41 grados a la sombra en Andalucía: el calor se dispara desde el viernes y seguirá hasta el lunes en estas capitalesDe corralón de artesanos y colegio a acoger un hotel y viviendas de renta libre: denuncian un "pelotazo" en el centro de SevillaLa Junta de Andalucía pacta el nuevo modelo de teletrabajo para los funcionarios: podrá solicitarse cualquier día y habrá que justificar que se deniegueUna treintena de chiringuitos de Cádiz amenazados de cierre: playas de El Puerto, Rota y Tarifa, en viloNuevo horario de la Zona Azul en Sevilla: cuándo entra en vigor y qué cambia
instagramlinkedin

Sevilla Fútbol Club

El Venezia se mueve por Akor Adams, pero aún no ha ofertado al Sevilla

El mercado se mueve por Akor Adams y el Sevilla considera 10 millones como una cifra alejada de lo que esperan por el delantero de Nigeria

Akor Adams, en el Sevilla-Athletic Club de Liga en el Ramón Sánchez-Pizjuán

Akor Adams, en el Sevilla-Athletic Club de Liga en el Ramón Sánchez-Pizjuán / Joaquín Corchero / AFP7 Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

Uno de los jugadores del Sevilla Fútbol Club que más mercado tiene es Akor Adams. El punta nigeriano ha sido junto a Vlachodimos el gran artífice de la permanencia del conjunto de Luis García Plaza con diez goles y tres asistencias en LaLiga en 32 partidos, siendo el máximo goleador del equipo sevillista en el campeonato.

La necesidad de cuadrar el balance lleva a la entidad nervionense a una venta alta antes de que finalice el mes de junio y el de Idah entra en ese escenario, habiendo recibido aproximaciones desde el Venezia como apuntó el periodista William Lasalandra, que especifica que en términos contractuales hay buena sintonía entre el club italiano y Akor Adams.

Akor Adams, durante el entrenamiento del Sevilla FC este miércoles

Akor Adams, durante el entrenamiento del Sevilla FC este miércoles / Sevilla FC

El Sevilla pide unos 20 millones por Akor Adams

Esta mañana añadía AS que el Venezia habría realizado una propuesta que supera los 10 millones de euros, algo considerado insuficiente en el Sevilla, que solicitan unos 20 según el citado medio y, como ha podido contrastar El Correo de Andalucía, no se especifica una cifra fija por el delantero internacional por Nigeria, pero sí se indica que diez millones están lejos de lo requerido y que no consta, por el momento, en el Sevilla dicha oferta, aunque no se descarta que lleguen propuestas en estos días.

10 goles y 3 asistencias avalan la temporada de Akor Adams en el Sevilla y lo ponen en el mercado

Akor Adams ha sido una de las notas más positivas del Sevilla en la temporada 2025-26. El delantero nigeriano, que llegó al Ramón Sánchez-Pizjuán de la mano de Víctor Orta en el mercado invernal de 2025 procedente del Montpellier por 5 millones de euros, ha dado un paso al frente en su primer curso completo como sevillista y ha acabado siendo una pieza clave para lograr la permanencia del conjunto hispalense, todo ello tras una primera media campaña en blanco.

En LaLiga disputó 32 partidos, con 10 goles y 3 asistencias, cifras que le convirtieron en el máximo referente ofensivo del equipo.

Noticias relacionadas y más

Ahora, el mercado se mueve por el nigeriano, siendo el mejor activo de un Sevilla que deberá moverse de nuevo en esta ventana con incorporaciones a coste cero o por precios muy bajos y tendrá que suplir seguramente al máximo goleador este verano.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Sevilla FC construirá una zona verde de 13.000 metros cuadrados pensada para los vecinos de los nuevos barrios del Pítamo y Entrenúcleos
  2. La construcción del nuevo Sánchez-Pizjuán costará 221 millones de euros y obligará al Sevilla FC a estar al menos dos temporadas en La Cartuja
  3. Sergio Ramos firmó una penalización de 500.000 euros en la fallida compra del Sevilla FC
  4. Una multitudinaria manifestación de aficionados del Sevilla F.C. toma las calles y exige la salida del Consejo: 'Vuestro tiempo ha terminado
  5. Manolo Jiménez recuerda a Luis de la Fuente, seleccionador español, en su etapa en el Sevilla: 'Su competencia me hizo mejor
  6. La nueva propuesta de Sergio Ramos que dinamitó la venta del Sevilla: menos inversión, menos acciones compradas y control societario
  7. Las nueve propuestas para comprar el Sevilla FC: la oferta de Antonio Lappí era mejor que la de Sergio Ramos
  8. José Luis Carrión afirma que Sergio Ramos ha hecho una nueva oferta: “Han hecho otra propuesta, sigue con los mismos inversores, una familia mexicana fuerte”

El Venezia se mueve por Akor Adams, pero aún no ha ofertado al Sevilla

El Venezia se mueve por Akor Adams, pero aún no ha ofertado al Sevilla

El Sevilla Atlético perfila su nuevo proyecto con Diego Galiano al frente: cantera, fichajes y salidas para la 26/27

El Sevilla Atlético perfila su nuevo proyecto con Diego Galiano al frente: cantera, fichajes y salidas para la 26/27

Gabriel Suazo: "En el Sevilla también me ha tocado ser capitán y aprender a escuchar"

Gabriel Suazo: "En el Sevilla también me ha tocado ser capitán y aprender a escuchar"

Iván Rakitic: "Si encuentro un socio, me llevo los caracoles a Croacia"

Iván Rakitic: "Si encuentro un socio, me llevo los caracoles a Croacia"

Suiza, con los goles de Vargas y Manzambi y con Ricardo y Sow en el once, termina primera del grupo B tras vencer 2-1 a Canadá

Suiza, con los goles de Vargas y Manzambi y con Ricardo y Sow en el once, termina primera del grupo B tras vencer 2-1 a Canadá

Así afectará al sevillismo la desescalada judicial entre Del Nido y el club: la venta, un paso más cerca

Así afectará al sevillismo la desescalada judicial entre Del Nido y el club: la venta, un paso más cerca

Chupe se disculpa con el Sevilla y con su afición tras los cánticos en la celebración del ascenso del Málaga: "Fue un día de muchas emociones y quizás me equivoqué"

Chupe se disculpa con el Sevilla y con su afición tras los cánticos en la celebración del ascenso del Málaga: "Fue un día de muchas emociones y quizás me equivoqué"

Todos los detalles de la pretemporada del Sevilla: no jugará en el Sánchez-Pizjuán y el Trofeo Antonio Puerta será en principio en un parón internacional

Tracking Pixel Contents