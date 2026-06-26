El Venezia se mueve por Akor Adams, pero aún no ha ofertado al Sevilla

Uno de los jugadores del Sevilla Fútbol Club que más mercado tiene es Akor Adams. El punta nigeriano ha sido junto a Vlachodimos el gran artífice de la permanencia del conjunto de Luis García Plaza con diez goles y tres asistencias en LaLiga en 32 partidos, siendo el máximo goleador del equipo sevillista en el campeonato.

La necesidad de cuadrar el balance lleva a la entidad nervionense a una venta alta antes de que finalice el mes de junio y el de Idah entra en ese escenario, habiendo recibido aproximaciones desde el Venezia como apuntó el periodista William Lasalandra, que especifica que en términos contractuales hay buena sintonía entre el club italiano y Akor Adams.

Akor Adams, durante el entrenamiento del Sevilla FC este miércoles / Sevilla FC

El Sevilla pide unos 20 millones por Akor Adams

Esta mañana añadía AS que el Venezia habría realizado una propuesta que supera los 10 millones de euros, algo considerado insuficiente en el Sevilla, que solicitan unos 20 según el citado medio y, como ha podido contrastar El Correo de Andalucía, no se especifica una cifra fija por el delantero internacional por Nigeria, pero sí se indica que diez millones están lejos de lo requerido y que no consta, por el momento, en el Sevilla dicha oferta, aunque no se descarta que lleguen propuestas en estos días.

10 goles y 3 asistencias avalan la temporada de Akor Adams en el Sevilla y lo ponen en el mercado

Akor Adams ha sido una de las notas más positivas del Sevilla en la temporada 2025-26. El delantero nigeriano, que llegó al Ramón Sánchez-Pizjuán de la mano de Víctor Orta en el mercado invernal de 2025 procedente del Montpellier por 5 millones de euros, ha dado un paso al frente en su primer curso completo como sevillista y ha acabado siendo una pieza clave para lograr la permanencia del conjunto hispalense, todo ello tras una primera media campaña en blanco.

En LaLiga disputó 32 partidos, con 10 goles y 3 asistencias, cifras que le convirtieron en el máximo referente ofensivo del equipo.

Ahora, el mercado se mueve por el nigeriano, siendo el mejor activo de un Sevilla que deberá moverse de nuevo en esta ventana con incorporaciones a coste cero o por precios muy bajos y tendrá que suplir seguramente al máximo goleador este verano.