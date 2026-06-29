El Sevilla FC alcanza los 25.000 abonados renovados en la recta final del plazo que concluye el 2 de julio

La campaña de abonados del Sevilla Fútbol Club para la temporada 2026/27 entra en su recta final con 25.000 renovaciones ya formalizadas. A primera hora de este lunes, el club nervionense ha alcanzado una cifra que supone que más del 65% de los socios abonados, alrededor de dos tercios del total, ya han renovado su carné para asistir a los 19 partidos de LaLiga que se disputarán el próximo curso en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

La campaña, que arrancó el pasado 15 de junio bajo el lema 'Nervión, corazón de Sevilla', mantiene una de las principales líneas de los últimos años: la congelación de los precios de los abonos por tercera temporada consecutiva. De esta forma, los carnés para el curso 2026/27 se mueven en una horquilla que va desde los 335 hasta los 1.160 euros, según la zona del estadio.

El plazo de renovación finaliza el jueves 2 de julio

El plazo para renovar el abono permanecerá abierto hasta el próximo jueves 2 de julio a las 23.59 horas, a través del Portal del Socio. Una vez finalizado ese periodo, el Sevilla habilitará entre el lunes 6 y el jueves 9 de julio el proceso de cambios de localidad para aquellos abonados que deseen modificar su asiento.

Otra de las novedades de esta campaña está relacionada con la forma de pago. Los abonados sólo deberán abonar ahora el importe correspondiente al carné de acceso al Ramón Sánchez-Pizjuán, mientras que la cuota de socio se cargará en enero de 2027. Con esta medida, la entidad alinea la vigencia de dicha cuota con el año natural.

El Sevilla FC encara así los últimos días del periodo de renovación con buena parte de su masa social ya asegurada para la próxima temporada. Toda la información sobre fechas, requisitos, nuevas altas, modalidades de pago, beneficios para abonados y resto de detalles de la campaña está disponible en el microsite habilitado por el club.