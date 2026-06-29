El Sevilla FC admite el error en el trato a la familia del abonado fallecido pero no rectifica la sanción económica

El Sevilla FC ha vuelto a verse envuelto en una polémica que ha trascendido incluso al ámbito nacional. Durante la jornada de este domingo, las redes sociales estallaron ante la "falta de humanidad" del club después de que una familia hiciera pública la respuesta recibida por parte de la entidad al explicar que el menor no había alcanzado el mínimo de 14 partidos exigidos debido al fallecimiento de su padre.

Entre las distintas modalidades de abono que ofrece el Sevilla FC existe el denominado Pack Familiar, una bonificación destinada a aquellos que adquieren conjuntamente el abono de un adulto y un menor. Además de esta, también existen descuentos para otros colectivos, como menores o personas con discapacidad.

En este caso, el club habría retirado esa bonificación al considerar que el menor no cumplió con el requisito de asistir, o realizar alguna de las acciones permitidas como ceder el asiento, en al menos 14 encuentros de liga. Cuando la familia trasladó que la ausencia se debía al fallecimiento del padre del niño, la respuesta de la entidad fue que "las sanciones se aplicarán por igual a todos los socios sin excepción".

Fue entonces cuando las redes sociales reaccionaron con dureza, criticando la falta de sensibilidad mostrada hacia una familia que esta temporada ha perdido a un ser querido. El Correo de Andalucía se ha puesto en contacto con el Sevilla FC para conocer si la entidad había rectificado su postura, aunque la respuesta ha sido contundente: "No hay novedades".

Desde el club sostienen que la familia debería haber comunicado el fallecimiento del dueño del abono, del mismo modo que ocurre con otros trámites administrativos ante distintas instituciones. Además, aseguran que el abono del fallecido continuó siendo utilizado durante el resto de la temporada. Si todo se hubiera hecho según dicen, se hubiera buscado una solución que beneficiase a la familia.

Asimismo, recuerdan que al inicio de la campaña todos los abonados que disfrutan de algún tipo de bonificación fueron informados de que podrían perder ese beneficio si no alcanzaban el mínimo de acciones exigidas durante la temporada.

Aun así, asumen el error de tratar con poco tacto a una familia afectada por el fallecimiento de un ser querido y reconocen que se debería haber comunicado de otra manera.

La norma de los 14 partidos y su ampliación

La polémica surge precisamente por la aplicación de una medida que el Sevilla implantó el pasado curso para combatir el absentismo entre los abonados con descuentos. Hasta ahora, la obligación de completar un mínimo de 14 acciones durante los 19 partidos de liga afectaba únicamente a quienes disfrutaban de algún tipo de bonificación, pudiendo cumplir el requisito asistiendo al estadio o utilizando las diferentes opciones habilitadas por el club cuando no podían acudir.

De cara a la próxima temporada, la entidad ha decidido extender esta política al restode abonados. Así, todos los socios deberán registrar al menos 14 acciones durante los encuentros ligueros para evitar una penalización económica en la renovación. Además de asistir al estadio, podrán liberar su asiento para que otro sevillista lo ocupe mediante la cesión al club, la venta de la localidad o, en determinados partidos, el préstamo gratuito a otra persona. Con esta medida, el Sevilla pretende aumentar la ocupación del Ramón Sánchez-Pizjuán y reducir el elevado número de asientos vacíos que se registran cada jornada, pese a contar con miles de aficionados en lista de espera para obtener un abono.

Desde el Sevilla FC insisten en que el objetivo de esta política no es sancionar al abonado, sino favorecer que el estadio presente la mayor asistencia posible en cada jornada. La entidad considera que existen numerosas alternativas para que una localidad no permanezca vacía cuando su propietario no puede acudir al encuentro, por lo que invita a los socios a utilizar las diferentes herramientas habilitadas a través de la plataforma del club.

Según los datos que maneja el club, en las últimas temporadas se han registrado varios miles de asientos vacíos por partido pese a que el número de abonados roza el límite de la capacidad del estadio. Esta situación contrasta con la importante lista de espera existente para conseguir un carné, motivo por el que la entidad entiende que cada localidad debe tener el mayor uso posible a lo largo del campeonato.

Precisamente por ello, la intención es que aquellos abonados que no puedan asistir liberen su asiento con suficiente antelación para facilitar que otro sevillista pueda ocuparlo.