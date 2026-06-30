Calendario oficial del Sevilla FC en la temporada 2026/27: estas son las fechas claves

El Sevilla Fútbol Club ya conoce su calendario de la temporada 2026/27. La Liga EA Sports ha presentado este martes 30 de junio el calendario de los 20 equipos de Primera División mediante un sorteo que se ha llevado a cabo en Madrid en el Espacio Selección ubicado en la Plaza de Colón.

El conjunto sevillista comenzará estos próximos 4 y 5 de julio con los reconocimientos médicos y comenzará a entrenar a partir del domingo 6 en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, aunque los jugadores que fueron requeridos por sus selecciones se incorporarán de manera gradual.

Las fechas claves del Sevilla FC en la temporada 2025/26

El Sevilla Fútbol Club empezará LaLiga 2026/27 con el objetivo de mejorar las cifras obtenidas en las dos campañas anteriores quedando un sólo punto por encima del descenso.

Javier Tebas ya advirtió que podrán existir aplazamientos en la jornada 1 debido al Mundial: "El primer día de la primera jornada, aquellos equipos que hayan tenido jugadores, vamos a ver el número, en semifinales o finales de esas competiciones, en este caso Mundial, se jugarían la última semana de agosto entre semana. El resto de equipos jugarían. No tiene sentido que equipos que sus jugadores hayan sido eliminados en la fase de grupos no empiecen el 14 de agosto porque se cumpliría una norma que a ver si se instaura: 21 días de vacaciones, 21 días de pretemporada para esos equipos con esos jugadores". De hecho, dichos equipos según señala la RFEF lo harán el 25, 26 o 27 de de agosto o los días 18, 19 o 20.

Fechas claves del calendario de Liga en el Sevilla

Sevilla FC - Rayo Vallecano: Jornada 1, 15-16 de agosto.

Sevilla FC - Real Betis: Jornada 13, 22 de noviembre.

Real Betis Balompié - Sevilla FC: Jornada 23, 7 de febrero.

Sevilla FC-Deportivo de La Coruña: Jornada 31 (Retro) 11 de abril .

. Malaga CF - Sevilla FC: Jornada 38. 30 de mayo.

Calendario completo de LaLiga EA Sports 26/27 Calendario completo de LaLiga EA Sports 26/27

Otros enfrentamientos destacados

Sevilla FC - Atlético de Madrid: Jornada 3, 30 de agosto.

Sevilla FC - FC Barcelona: Jornada 7, 20 de septiembre.

Real Madrid - Sevilla FC: Jornada 9, 18 de octubre .

. Sevilla FC - Real Madrid: Jornada 25, 21 de febrero .

. FC Barcelona - Sevilla FC: Jornada 30, 4 de abril .

. Atlético de Madrid - Sevilla FC: Jornada 32, 18 de abril.

La Copa del Rey ya tiene definido su calendario: la final será el 24 de abril en La Cartuja

La Copa del Rey MAPFRE comenzará su recorrido con la disputa de la fase territorial. El partido de ida de esta primera ronda está previsto para el 26 de septiembre, mientras que la vuelta se jugará el 3 de octubre.

Tras esta fase inicial, la competición entrará en su tramo nacional. La primera eliminatoria se disputará el 28 de octubre y la segunda llegará el 2 de diciembre. Posteriormente, los dieciseisavos de final tendrán lugar el 16 de diciembre, los octavos se jugarán el 6 de enero y los cuartos de final están fijados para el 13 de enero.

Las semifinales se celebrarán a doble partido, con la ida programada para el 10 de febrero y la vuelta para el 3 de marzo. La gran final de la Copa del Rey MAPFRE se disputará finalmente el 24 de abril.

4 parones internacionales en LaLiga

Parón FIFA: 21 septiembre hasta el 6 de octubre

Parón FIFA: 9 al 17 de noviembre

Parón de selecciones FIFA: 22 al 30 de marzo

Parón FIFA: 7 al 15 de junio