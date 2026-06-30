Rafa Mir recurre la sentencia: "No compartimos la decisión, mi defensa seguirá en los tribunales"

Después de conocerse la resolución judicial por agresión sexual, Rafa Mir ha emitido un comunicado en vídeo a través de sus redes sociales para dar su versión. El atacante, nacido en Cartagena y vinculado al Sevilla Fútbol Club hasta junio de 2027, aprovechó la ocasión para comentar el recurso que ha interpuesto, expresar su desconcierto ante ciertas partes de la condena y hablar sobre lo que le depara a nivel profesional.

Su situación deportiva es actualmente muy incierta, especialmente después de que el Elche Club de Fútbol anunciara la ruptura de su contrato mediante una cláusula de extinción, aunque el jugador afirma estar enfocado en resolver su futuro. Al igual que Alfon y Adrià Pedrosa, el delantero murciano tendrá que reincorporarse a los entrenamientos en el Sevilla a las órdenes de García Plaza tras los reconocimientos médicos que comienzan este día 3 con el inicio de la pretemporada nervionense.

La sentencia no firme blinda por ahora el contrato de Rafa Mir en el Sevilla La condena en primera instancia a Rafa Mir por agresión sexual ha abierto dudas sobre su futuro en el Sevilla FC, pero su situación contractual no cambia de forma automática. La sentencia todavía puede ser recurrida y, mientras no sea firme, el club entiende que debe respetar las garantías procesales del futbolista, incluida la presunción de inocencia en el ámbito laboral. Por eso, según traslada el Sevilla, su protocolo interno para este tipo de casos solo puede activarse cuando exista una resolución definitiva. En la práctica, el Sevilla no podría rescindir ahora de manera unilateral el contrato únicamente por la condena inicial. Los futbolistas profesionales están sujetos a una relación laboral especial y a un régimen disciplinario interno, pero cualquier sanción de máxima gravedad debe ajustarse a la legislación laboral y a las garantías constitucionales. Tampoco un eventual ingreso provisional en prisión, si lo pidieran las acusaciones y lo acordara el tribunal, supondría necesariamente la extinción inmediata del vínculo, aunque sí podría abrir otro escenario por la imposibilidad material de prestar servicios. El siguiente paso será el recurso de la defensa ante una instancia superior, un proceso que, según las fuentes jurídicas consultadas, podría prolongarse durante buena parte o toda la temporada 2026/2027. Hasta que la Audiencia Provincial resuelva y la sentencia sea firme, el Sevilla mantendría bloqueada cualquier decisión contractual definitiva, salvo que en el camino se adoptara alguna medida judicial excepcional.

Discurso de Rafa Mir en sus redes sociales

"Hola a todos. Quería dirigirme a vosotros después de conocerse la sentencia de estos días. Mi equipo jurídico y yo hemos presentado un recurso porque no compartimos la decisión y creemos que debe ser revisada por una instancia superior.

Durante el procedimiento, se aportaron vídeos y otros documentos que ni siquiera aparecen en la sentencia y merecen una valoración. También me ha sorprendido especialmente que la propia resolución cuestione determinados aspectos de la actuación policial, algo que debe ser examinado por una instancia superior.

Por ese motivo hemos decidido recurrir y seguiremos defendiendo nuestra posición por las vías legales correspondientes. Por respeto al proceso y a todas las personas implicadas no voy a entrar a debatir públicamente como he hecho todo este tiempo. Mi defensa seguirá donde corresponde: en los tribunales.

Quiero agradecer a mi familia, a mis amigos y a todas las personas que me han apoyado y respetado. Ahora toca seguir adelante, centrarme en mi trabajo y esperar que la justicia siga su curso. Gracias por escucharme".