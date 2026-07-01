Alexis Sánchez no continuará en el Sevilla tras no alcanzar un acuerdo para renovar

El primer día de julio y el comienzo del mercado de fichajes ha propiciado multitud de noticias en el Sevilla Fútbol Club tras conocerse el pasado martes el calendario de LaLiga EA Sports. El conjunto de Luis García Plaza, que arrancará con los reconocimientos médicos el próximo lunes 6 de julio, cuenta ya con cuatro incorporaciones tras hacerse oficial la cesión por segundo año consecutivo de Odysseas Vlachodimos y, también como avanza Marca, se ha podido conocer que Alexis Sánchez no seguirá vinculado a la entidad nervionense tras una campaña en la que fue importante en el tramo final para lograr la salvación.

Varias son las carpetas abiertas en el club sevillista, que tiene por delante tratar la salida de varios jugadores que no cuentan para el preparador madrileño tras cerrar la contratación como agente libre de Juan Iglesias, Jon Guridi, Arouna Sangante y como cedido un año más el mencionado guardameta griego.

Alexis Sánchez y Azpilicueta en un entrenamiento del Sevilla a las órdenes de Guido Bonini, preparador físico de Almeyda / Álex Mérida

Giro en el futuro de Alexis Sánchez en el Sevilla: no alcanza un acuerdo de renovación y no seguirá

"Es un jugador con el que estamos en conversaciones con su agente. La intención de ambas partes es llegar a un acuerdo. Estamos intentando darle lo máximo que el Sevilla puede ofrecer en estos momentos", eran las palabras de José Ignacio Navarro sobre Alexis Sánchez el día de su presentación, mostrando predisposición en alcanzar un entendimiento que finalmente no ha llegado a buen puerto.

De hecho, también apunta el medio citado que el jugador, tras no conseguir renovar, pondrá fin a su etapa como sevillista en las próximas horas, cuando podría hacerlo oficial.

Alexis Sánchez celebra su gol con el Sevilla a la Real Sociedad / Joaquín Corchero / Europa Press

El paso de Alexis por Nervión

El paso de Alexis Sánchez por el Ramón Sánchez-Pizjuán será breve, pero recordado con gratitud. En una temporada muy complicada para el Sevilla, el 'Niño Maravilla' se erigió como uno de los jugadores clave en el tramo final para lograr la permanencia. En su paso por Nervión deja cuatro goles y dos asistencias.

Más allá de los fríos números que luego se tradujeron en más puntos de los que se pudieran pensar, Alexis aportó jerarquía, experiencia y liderazgo, guiando a un vestuario repleto de juventud en los momentos de mayor tensión. Ahora, el mercado de fichajes dictará cuál es el próximo destino de la inagotable carrera del delantero sudamericano, mientras el Sevilla se ve obligado a buscar un nuevo referente ofensivo a bajo coste.