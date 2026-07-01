Carpetas abiertas del Sevilla para este mercado de fichajes de verano

Este miércoles, 1 de julio, ha arrancado oficialmente el mercado de fichajes y, en el Sevilla Fútbol Club, se esperan que refuercen una plantilla que ha estado, una temporada más, a tan solo un punto del descenso. Antes del pistoletazo de salida, el club ya ha anunciado tres fichajes. Tres nombres que llegan en libres y que marcan la hoja de ruta de este nuevo Sevilla. Arouna Sangante, central senegalés de 24 años que firma por los próximos cinco años, ha sido la única de las incorporaciones que no conoce LaLiga, al contrario de Jon Guridi y Juan Iglesias.

Guridi fue el primero en ser anunciado. El centrocampista vasco de 31 años es del gusto de Luis García Plaza, con quien coincidió en el Alavés, equipo del que procede. Juan Iglesias, lateral diestro de 27 años, llega tras seis temporadas en el Getafe.

En línea con estos dos nombres también ha sonado el de Antonio Raíllo, central de 34 años nacido en Córdoba con pasado en la cantera del Betis. Según El Chiringuito de Jugones, el jugador estaría cerca de recalar en Nervión gracias, en gran medida, a Luis García Plaza, clave en la operación. Raíllo puede suplir la baja de Azpilicueta, que ha colgado las botas tras terminar contrato, y que había sido muy importante en el vestuario por su experiencia. Aun así, desde el club niegan los contactos con el cordobés.

La dirección deportiva, comandada por José Ignacio Navarro, trabaja para hacer un equipo a la medida de Luis García Plaza, que continúa al frente de los sevillistas tras las dudas de su continuidad ante una posible venta del club. Rota la posibilidad de un cambio de dirigentes a corto plazo, el técnico madrileño y el director deportivo trabajan en construir una plantilla que, al menos, no sufra tanto como esta pasada temporada.

Odysseas Vlachodimos, durante el partido de LaLiga EA Sports, disputado entre el Sevilla FC y el Deportivo Alavés en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

¿Volverá Vlachodimos al arco sevillista?

La base para hacer una plantilla competitiva es la defensa y la portería. Antonio Cordón acertó de lleno la temporada pasada con la incorporación de Vlachodimos, quien fue clave con sus paradas para conseguir la permanencia. Es por eso que se trabaja para que el griego vuelva y, según informan desde EFE, las posturas se están acercando. El guardameta solo quiere regresar a Nervión y se espera que sea con la misma fórmula, una cesión, aunque con diferentes condiciones. Ante la salida de Nyland, que ha terminado su contrato y se ha despedido del club en redes sociales, Alberto Flores se postula como el segundo guardameta.

Sin embargo, para cualquier llegada es necesario que salgan jugadores. Tal y como dijeron José Ignacio Navarro y Del Nido Carrasco, el club no tiene el margen salarial ni la capacidad de poder inscribir, incluso, a los fichajes anunciados.

Luis García Plaza da instrucciones a Andrés Castrín en el Sevilla-Espanyol de Liga en el Ramón Sánchez-Pizjuán / José Manuel Vidal / EFE

Las salidas que necesita el Sevilla para fichar

La puerta de las salidas parece que va a ser la más frecuentada en el Sevilla antes de que LaLiga eche a rodar, que espera una gran venta que le permita respirar más tranquilo hasta el cierre de mercado. Son numerosos los nombres que han sonado para salir del club, ya que prácticamente cualquier jugador puede salir si deja una cifra importante en caja.

Dos de los nombres que más interés despiertan son los de Castrín y Kike Salas. La pareja de centrales terminó a un nivel excelso en el tramo más crucial de la temporada pasada y, según reportan desde Italia la Lazio se habría interesado en ellos.

Según reporta ABC, el club trabaja en la renovación de Castrín, que cumple contrato en 2027. Kike Salas, por otro lado, tiene contrato hasta 2029.

La línea defensiva del Sevilla tiene otro nombre cotizado en el mercado: Oso, cuya irrupción esta temporada ha despertado el interés de muchos clubes. El periodista especializado en el mercado, Matteo Moretto, informó el pasado martes del interés de la Fiorentina por el hispano-argentino. No obstante, desde el club informan a El Correo de Andalucía que no ha llegado ninguna oferta por él.

En el otro perfil está el nombre de Juanlu. El lateral diestro sevillista encadena varios mercados sonando como una gran venta para el Sevilla. Según informan a este periódico, existe interés por parte de varios clubes italianos, pero no se han realizado ofertas.

Con Cardoso y Gattoni, que son descartes y apenas suman 300 minutos en total en Liga entre ambos, se espera encontrarles salida ya que no cuentan para el entrenador. Por otro lado, Marcão y Nianzou parece que continuarán en el club. La falta de continuidad y sus importantes contratos hacen que una salida sea complicada. En el caso del francés, entra en su último año.

Igualmente, habrá que ver cuál es la idea de García Plaza con Pedrosa, que regresa después de que el Elche no haya ejecutado la opción de compra por el catalán.

En el centro del campo hay nombres que pueden moverse y hacer caja. Es el caso de Sow, que se encuentra ahora mismo en el Mundial, ABC adelantó el interés de equipos de la Bundesliga, aunque no existe ninguna oferta por el jugador. Agoumé es otra de las piezas importantes con las que el Sevilla puede ganar liquidez, pero habrá que esperar al transcurso del mercado.

Nico Guillén entrena con el primer equipo el día de su cumpleaños / Sevilla FC

Nico Guillén, la joya del Sevilla que no quiere irse

Nico Guillén es uno de los activos más valiosos en el cuadro sevillista. Con tan solo 18 años, está considerado una de las mayores promesas incluso a nivel internacional. A finales de la temporada, se hizo público un interés de Atlético de Madrid y Oporto. Sin embargo, El Correo de Andalucía ha podido confirmar que la única intención del onubense es quedarse en el Sevilla.

Otro perfil que puede salir, aunque no por una cantidad significativa, es Peque. En las últimas semanas se ha hablado de un interés por parte del Racing de Santander, club del que procede y que acaba de ascender a Primera. No obstante, al igual que con el resto de posibles salidas, no se ha recibido ninguna oferta.

Un jugador que podría suplir su figura es Patrik Mercado, que se tendrá que someter a un exhaustivo reconocimiento médico tras la lesión de rodilla que sufrió poco después que el Sevilla anunciase un principio de acuerdo por su fichaje.

Batista Mendy, que ha completado la campaña cedido desde el Trabzonspor, regresará a su club y, por el momento, no se prevé que se negocie su fichaje. También ha terminado el contrato de Gudelj, que pone fin a una historia de siete años en el Sevilla.

Akor Jerome Adams celebra tras anotar el 2-3 que adelanta al Sevilla en La Cerámica en el partido de Liga entre Villarreal y Sevilla / Kai Forsterling / EFE

Alexis, Adams y Vargas: la delantera en el aire

Los esfuerzos del Sevilla están centrados en, además de la reincorporación de Vlachodimos, la continuidad de Alexis Sánchez. El chileno, ahora mismo libre después de que terminase su contrato, está negociando con el club para continuar en términos favorables para ambos.

En la delantera están las piezas por las que se espera hacer un movimiento importante. El Venezia fue quien se interesó en hacerse con los servicios de Akor Adams. Sin embargo, los venecianos están lejos de las pretensiones sevillistas, que no quieren deshacerse de su mejor activo en ataque a cualquier precio y en el club de Nervión dejan claro que no han llegado ofertas.

Rubén Vargas es otro jugador que se espera que no continúe. El suizo, que está completando un gran Mundial, ha declarado públicamente que le gustaría jugar Champions League, por lo que la necesidad del club de vender, sumada al deseo del extremo de dar un paso más, seguramente acabe terminando en una salida.

Isaac Romero es otro nombre interesante en el mercado. No obstante, el de Lebrija quiere triunfar en Nervión y no quiere salir, como así traslada su entorno a El Correo de Andalucía.

Regresa de cesión Alfon González. El atacante llegó libre desde el Celta en el verano de 2025 y acabó saliendo cedido el pasado mercado invernal al Villarreal. Deberá convencer en pretemporada a García Plaza, habiendo anotado dos goles en Liga en poco más de 600 minutos en la 2025/2026.

En el ataque, el Sevilla se despide de Januzaj, que ha terminado su contrato, y Maupay, que regresa al Marsella tras sumar dos goles en su cesión.

Rafa Mir en un partido con el Sevilla / EFE

El caso Rafa Mir, sin solución hasta que haya sentencia firme

Rafa Mir también regresa de cesión, aunque su situación es diferente. El jugador está condenado por una agresión sexual durante su estancia en Valencia y parece prácticamente imposible encontrarle una salida en esta situación. El Elche no ha ejecutado la opción de compra, aunque era mínima, por el que ha sido su segundo máximo goleador con 8 goles.

El Sevilla, por su parte, como ha explicado a El Correo de Andalucía, no puede resolver su contrato a menos que la sentencia sea firme. El jugador la ha recurrido, un procedimiento que se alarga, casi con total seguridad, durante toda la temporada que viene, por lo que todo apunta a que cumplirá su último año de contrato en Nervión.