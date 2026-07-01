El Sevilla cierra la cesión de Odysseas Vlachodimos por segunda temporada consecutiva

El Sevilla Fútbol Club ya tiene portero. El club acaba de hacer oficial la cesión, por segunda campaña consecutiva, de Odysseas Vlachodimos, cumpliendo ambas partes con el deseo de seguir vinculados tras haber encontrado su sitio el meta griego en la capital andaluza.

De esta forma, el portero nacido en Stuttgart e internacional con la selección helena, repetirá curso en el Sevilla tras una temporada en la que fue crucial para que el equipo dirigido por Matías Almeyda y Luis García Plaza consiguiera la permanencia en Primera División.

Trayectoria de Vlachodimos

El portero, de 32 años y nacido en Stuttgart el 26 de abril de 1994, volverá a vestir de blanquirrojo tras una temporada en la que terminó asentándose como una pieza importante en el equipo. Internacional absoluto con Grecia, Vlachodimos llegó al Sevilla en busca de continuidad después de dos experiencias con escaso protagonismo en la Premier League, primero en el Nottingham Forest y posteriormente en el Newcastle United.

Formado en las categorías inferiores del VfB Stuttgart, debutó con el primer equipo alemán en la temporada 2015-2016, con apenas 21 años. En el mercado invernal de ese mismo curso firmó por el Panathinaikos, donde comenzó a consolidarse en la élite. En Grecia disputó 63 partidos oficiales en dos campañas y media, incluidos cuatro encuentros de la UEFA Europa League.

Su crecimiento le abrió las puertas del Benfica, donde vivió la etapa más estable y brillante de su carrera. En el conjunto portugués permaneció cinco temporadas y acumuló 225 partidos oficiales, 32 de ellos en la Liga de Campeones y 12 en la UEFA Europa League. Además, estrenó su palmarés con dos ligas portuguesas, las de 2018-2019 y 2022-2023, y dos Supercopas lusas.

En el verano de 2023 dio el salto a Inglaterra para incorporarse al Nottingham Forest, aunque no logró la continuidad que había tenido en Lisboa. Disputó siete partidos entre la Premier League y la FA Cup antes de marcharse al Newcastle United, donde su protagonismo fue aún menor. Con las urracas solo jugó 45 minutos oficiales, en la Copa de la Liga ante el Wimbledon, competición que el Newcastle acabaría conquistando.

Odysseas Vlachodimos detiene el remate de Ilaix Moriba durante el encuentro correspondiente a la jornada 19 de Laliga EA Sports que disputan hoy lunes Sevilla y Celta en el estadio Sánchez-Pizjuán. / Julio Muñoz / EFE

Una gran temporada en el Sevilla

Su llegada al Sevilla le permitió recuperar sensaciones. Tras entrar en una convocatoria por primera vez en la tercera jornada en Montilivi, debutó dos fechas más tarde con victoria en Mendizorroza. Desde entonces, se hizo con la titularidad y disputó todos los minutos ligueros hasta la última jornada en Balaídos, donde Nyland se despidió ante el Celta. En total, Vlachodimos cerró el curso con 33 partidos en LaLiga EA Sports y uno en la Copa del Rey.

Sus actuaciones, determinantes en varios tramos de la temporada, ayudaron al Sevilla a cumplir su objetivo clasificatorio y han terminado pesando en la decisión de darle continuidad. El club nervionense seguirá contando así con un portero experimentado, con recorrido internacional y acostumbrado a competir en escenarios de máxima exigencia.

Vlachodimos también mantiene un papel importante con la selección griega, con la que suma 53 internacionalidades desde su debut en 2018. Antes de defender a Grecia, representó a Alemania en todas las categorías inferiores y formó parte de la generación que ganó la Eurocopa sub-21 de 2017 en Polonia.