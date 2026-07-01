El Sevilla de Luis García Plaza ya tiene definida su rutina de entrenamientos en la primera semana de pretemporada

Este próximo sábado 4 de julio arrancarán los reconocimientos médicos en el Sevilla Fútbol Club y comenzará la pretemporada de la campaña 2026/27. Los inicios serán en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, donde los jugadores se someterán durante el fin de semana a los exámenes pertinentes antes de ponerse a disposición de Luis García Plaza, que contará con cuatro incorporaciones, tres de ellas nuevas caras tras continuar un año más Odysseas Vlachodimos como cedido desde el Newcastle United.

Además del griego, la dirección deportiva ahora comandada por José Ignacio Navarro ha conseguido el fichaje de Jon Guridi, que viene de la mano de García Plaza, además de incorporar, también como agentes libres a Juan Iglesias y Arouna Sangante. Todos ellos estarán desde el lunes 6 a disposición del madrileño, que tras atar la permanencia en Primera División el pasado curso inicia este con todo el verano por delante para dotar al Sevilla de su sello y que llegue al inicio de Liga ante el Rayo Vallecano.

Los que ya no estarán ni en los reconocimientos médicos ni en el comienzo de las sesiones veraniegas serán los siete jugadores que ha anunciado el Sevilla que finalizan su vinculación: Nyland, Azpilicueta, Batista Mendy, Gudelj, Januzaj, Alexis Sánchez y Maupay.

Lusi García Plaza dirige el entrenamiento del Sevilla Fútbol Club en el Sánchez-Pizjuán previo al Oviedo en el Carlos Tartiere / Sevilla FC

Dobles sesiones en la primera semana de entrenamientos

No habrá medias tintas en el Sevilla en la primera temporada de entrenamientos. Desde primera hora, a las 09:00, los jugadores saltarán a los campos de la ciudad deportiva tras un paso por gimnasio para comenzar la pretemporada, con sesiones también por la tarde hasta que el sábado 11 tenga el equipo de García Plaza el primer test de la preparación contra el Juventud de Torremolinos. Será en el Estadio Jesús Navas a las 21:00, salvo que el tiempo obligue a modificar el inicio, y a puerta cerrada. Ahí ya podrán debutar los nuevos fichajes si el entrenador madrileño lo estima oportuno.

Una semana más tarde del choque con los malagueños que militan en el grupo II de Primera RFEF, la expedición sevillista pondrá rumbo a Polonia para el segundo enfrentamiento de pretemporada. Será contra el KS Cracovia en un encuentro conmemorativo por el 120 aniversario del club polaco. Se jugará a las 16.00 horas y el Sevilla regresará al día siguiente.

Garderen, la sede del stage de pretemporada del Sevilla FC 2026/27 en Países Bajos / Sevilla FC

Concentración en Países Bajos para acelerar la pretemporada

La segunda fase de la pretemporada del Sevilla tendrá lugar en Países Bajos. El conjunto nervionense pondrá rumbo a Róterdam el 30 de julio y establecerá su concentración en la localidad de Garderen, donde continuará afinando su puesta a punto antes del inicio de la competición oficial.

Durante esa estancia, el equipo disputará dos encuentros amistosos de exigencia. El primero será el viernes 31 de julio, a las 19.00 horas, frente al NEC Nimega. El segundo llegará apenas dos días después, el domingo 2 de agosto, ante el FC Utrecht, a partir de las 14.30 horas. Ambos partidos servirán a Luis García Plaza para seguir realizando pruebas y ajustar mecanismos en la recta intermedia de la preparación veraniega.

El último compromiso de preparación está fijado para el sábado 8 de agosto en Alemania. El Sevilla visitará al Bayer Leverkusen en el BayArena, en un duelo que comenzará a las 15.30 horas. Tras ese amistoso, la expedición regresará a la capital hispalense para encarar la última semana de trabajo antes del estreno oficial.