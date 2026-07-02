Akor Adams tiene un acuerdo con el Venezia: el Sevilla no lo dejará salir por debajo de 15 millones de euros

Akor Adams apunta a ser la gran venta del Sevilla Fútbol Club este verano. El delantero nigeriano, que se incorporará unos días después a la pretemporada al haber jugado amistosos con su selección al término del pasado campeonato, manejaría, según el periodista deportivo italiano, Gianluca Di Marzio, un acuerdo en términos personales para unirse al Venezia, recién ascendido a la Seria A, en este mercado de fichajes.

Tras la llegada de cuatro fichajes, Juan Iglesias, Sangante, Guridi y la nueva cesión de Vlachodimos, la principal tarea de la dirección deportiva que comanda José Ignacio Navarro es la de dar salida a algunos jugadores y generar con ellos las más que necesarias plusvalías en el mercado antes de seguir retocando una plantilla a la que le quedan, por seguro, varios cambios de aquí al comienzo de LaLiga ante el Rayo Vallecano.

Akor Adams celebra un gol durante el partido de LaLiga EA Sports disputado entre el Sevilla FC y el Athletic Club en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

El Sevilla no venderá por debajo de 15 millones y el Venezia oferta 10 por el momento

La negociación entre los clubes todavía no encuentra entendimiento y hace unos días en el Sevilla incluso dejaban claro que ninguna oferta formal había llegado a las oficinas del Ramón Sánchez-Pizjuán, pero sí se reconocía que por 10 millones de euros no saldrá Akor Adams al Venezia, a quien Transfermarkt tasa en 15 millones tras la última actualización del pasado mes de junio en la que ascendido en tres la cifra por la que lo valoraban en marzo. De hecho, según pudo saber El Correo de Andalucía a lo largo de la tarde de este jueves, siguen sin constar ofertas formales por el nigeriano en el club.

Es más, en diciembre de 2025 el de Kogi State tenía un valor de 7 millones de euros, viéndose un gráfico y un rendimiento al alza en la segunda mitad de temporada que ahora lo sitúan en 15 y lo convierten en el principal activo de la entidad nervionense.

A partir de ese valor actual de quince según el portal web citado, sí que podría el Sevilla empezar a considerar como seria la cifra para que se diera su traspaso tras pagar en invierno de 2025 unos 5,5 millones de euros al Montpellier por Akor Adams, quien tiene contrato hasta 2029, algo que contrapesa para bien por la longevidad restante el peso que pueda tener la entidad sevillista por su conocida mala economía para negociar con el club de la Serie A si todo avanza según las informaciones que provienen desde Italia.

En el club incluso se exigen cantidades que superen los 20 millones, pero la necesidad aprieta para ir compensando la plantilla final de Luis García Plaza, a la que le quedan arreglos por delante.

Akor Adams celebra tras marcar el 1-0, durante el partido de LaLiga que Sevilla FC y Atlético de Madrid disputan este sábado en estadio Ramón Sánchez-Pizjuán / José Manuel Vidal / EFE

Akor Adams, tranquilo y al margen de las negociaciones

En Foot-Africa comentaba Akor Adams el pasado fin de semana que él no sabía nada tras la supuesta oferta del Venezia al Sevilla para ficharlo y que tenía el objetivo de revertir esta mala temporada: "Es normal que durante este periodo haya rumores de movimientos de transferencias para un montón de jugadores y no sólo míos. Estoy contento de que mi trabajo sea reconocido pero no hay nada. No he hablado con mi agente y no me tomo muy en serio estas cosas porque ahora mismo es tiempo para relajarme y recargar las pilas para la próxima temporada. No logramos nuestros objetivos la pasada campaña, así que el foco lo tengo puesto en ver cómo podemos pelear por estar en puestos europeos en la próxima. Ese es mi objetivo y no estoy pendiente ni pienso en rumores de traspaso".