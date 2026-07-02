Carlos Jiménez será el nuevo el secretario técnico del Sevilla y la mano derecha de José Ignacio Navarro

El Sevilla Fútbol Club continúa su reestructuración en la parcela deportiva mientras trabaja en distintos frentes. Además de los movimientos propios del mercado de fichajes, tanto en busca de incorporaciones, tras cerrar los cuatro primeros fichajes, como de posibles operaciones que generen plusvalías con Akor Adams como futura venta clave, el club nervionense avanza en la configuración de la nueva dirección deportiva liderada por José Ignacio Navarro.

Navarro fue designado director deportivo tras asumir el puesto de Antonio Cordón el pasado 9 de junio. Hasta ese momento ejerció como adjunto al extremeño en una etapa final en la que se encarrilaron las contrataciones como agentes libres de Juan Iglesias y Arouna Sangante, a los que se unió Jon Guridi, ya con el sevillano como máximo responsable y con la cooperación de Luis García Plaza ratificado como entrenador.

José Ignacio Navarro / El Correo

Carlos Jiménez, nuevo secretario técnico

Uno de los nombres que se suma a esta estructura es el de Carlos Jiménez. El malagueño ejercerá como secretario técnico y se convertirá en uno de los hombres de máxima confianza del nuevo director deportivo sevillista, tal y como adelantó Zona Mixta. Su llegada responde a una de las condiciones en las que Navarro había puesto especial interés antes de asumir el cargo, la de poder rodearse de un equipo de trabajo propio.

El nuevo secretario técnico llega a Nervión tras desvincularse del Debreceni húngaro en el que tuvo un papel bastante destacado la pasada temporada. A dicho club llegó de la mano de Antonio Cordón, anterior director de fútbol del Sevilla FC. Durante su etapa en esta estructura fue destinado al Debreceni húngaro, donde desarrolló una labor muy valorada durante la pasada temporada.

Con experiencia previa en las canteras del Málaga CF y del Real Betis Balompié, Carlos Jiménez cuenta con un perfil muy orientado a la captación y seguimiento de jóvenes talentos. Su conocimiento del fútbol base, tanto nacional como internacional, será uno de los activos que aportará a la secretaría técnica sevillista trabajando en consonancia con José Ignacio Navarro.