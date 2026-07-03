El plazo de renovación del Sevilla concluyó este pasado jueves con 37.428 abonados

El Sevilla Fútbol Club ha cerrado el plazo de renovación de abonos para la temporada 2026-2027 con 37.428 socios abonados, una cifra que representa el 96,7% del total de abonados del curso anterior. El periodo de renovación, que comenzó el pasado 15 de junio, finalizó este jueves a las 23:59 horas después de permanecer abierto durante 18 días.

La entidad nervionense mantiene así un alto índice de fidelidad en una campaña marcada por la congelación de precios por cuarto año consecutivo y bajo el lema "Nervión, corazón de Sevilla". El abono incluye los 19 partidos de LaLiga EA Sports, el XV Trofeo Antonio Puerta, el acceso a los encuentros como local de la cantera y del Sevilla FC Femenino, además de un 10% de descuento en la compra de entradas y en las tiendas oficiales.

SEVILLA, 22/05/2022.- La afición del Sevilla FC durante el partido de la jornada 38 de Liga en Primera División que Sevilla FC y Athletic de Bilbao disputan hoy domingo en el estadio Sánchez-Pizjuán, en Sevilla. EFE/José Manuel Vidal / José Manuel Vidal / EFE

Las novedades del proceso de renovación de abonos del Sevilla

Una de las principales novedades de esta campaña ha sido el nuevo modelo de pago. Desde esta temporada, la condición de socio pasa a ser anual y se renovará a partir de enero, por lo que el pago del socio abonado queda dividido en dos partes: la cuota del abono en junio y la cuota de socio en enero. El club también ha apostado por el abono digital como formato principal, aunque los abonados podrán solicitar el carnet físico durante la temporada a través del Portal del Socio, asumiendo los gastos de envío.

Finalizado el periodo de renovación, el Sevilla abrirá ahora la fase de cambios de localidad, que estará disponible desde el lunes 6 de julio hasta el miércoles 8 de julio en los turnos establecidos por número de abonado. Este proceso queda reservado únicamente para aquellos socios que hayan renovado previamente su abono. Una vez concluido este plazo, el club comunicará la información relativa a las nuevas altas.

La campaña de abonos también ha estado marcada por la nueva política contra el absentismo en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El Sevilla quiere reducir el número de localidades vacías en los partidos y ha ampliado al abonado adulto la regla de realizar alguna acción en al menos 14 de los 19 encuentros de Liga: asistir, ceder el asiento, prestarlo en determinados partidos o venderlo en los encuentros de mayor demanda. Los partidos considerados top serán ante Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Betis.

Con los 37.428 abonados renovados, el Sevilla mantiene prácticamente intacta su masa de socios con asiento y encara ahora la siguiente fase de la campaña, en la que quedarán definidos los cambios de ubicación y el margen disponible para nuevas altas entre los socios que aspiran a ocupar una localidad en Nervión.