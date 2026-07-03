Fernando Carrión dimite como vicepresidente del Sevilla Fútbol Club

Fernando Carrión deja el Sevilla Fútbol Club después de presentar este viernes su dimisión como vicepresidente segundo de la entidad. Su salida también implica que dejará de ejercer como representante de las acciones de su familia en el consejo de administración, órgano al que pertenecía desde el año 2020.

La noticia fue avanzada por El Chiringuito, que informó de la marcha de Carrión del cargo de vicepresidente apenas tres años después de asumir esa responsabilidad. La familia comunicó su decisión esta misma semana y ahora deberá elegir a una nueva persona que la represente en el consejo. Por el momento, no ha trascendido quién ocupará ese puesto.

Carrión deja el Sevilla por motivos personales

Carrión, de 38 años, es el hijo menor del expresidente sevillista Rafael Carrión, cuya familia cuenta con un relevante paquete accionarial dentro del club. En 2023 fue nombrado vicepresidente segundo, sustituyendo en esa función a Gabriel Ramos como representante familiar. Aquella decisión formó parte de un movimiento estratégico por el que Ramos pasó a ocupar el cargo de consejero.

Antes de acceder a la vicepresidencia, Fernando Carrión ya formaba parte del consejo de administración del Sevilla FC desde mayo de 2020. Su incorporación fue presentada entonces como una apuesta por un perfil joven y con experiencia, integrado además en el comité de dirección del club como consejero delegado mancomunado junto al presidente José Castro y el vicepresidente primero, José María del Nido Carrasco.

Su vinculación con la entidad también se remonta a su etapa como futbolista de cantera. Carrión pasó diez años en las categorías inferiores del Sevilla FC, desde prebenjamines hasta juveniles. En el año 2000 fue elegido mejor jugador del Torneo Alevín de Brunete, precedente del actual torneo LaLiga Promises, en una edición en la que el conjunto sevillista alcanzó la final.

El perfil destacaba su vínculo familiar y sentimental con la entidad: hijo menor del expresidente Rafael Carrión, sevillista de cuna y antiguo jugador de la cantera durante una década. También subrayaba su preparación académica y profesional, con doble licenciatura en Derecho y ADE por ICADE, experiencia internacional en Australia y Chile, una década en una multinacional y formación en alta dirección por el IESE.

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En su momento, fue apuesta por un perfil joven, con experiencia empresarial y conocimiento interno del Sevilla FC, integrado además en el comité de dirección como consejero delegado mancomunado junto a José Castro y José María del Nido Carrasco.