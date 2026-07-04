El Sevilla vuelve al trabajo con los nuevos fichajes: arranca la pretemporada con los primeros reconocimientos médicos

El Sevilla FC de la temporada 2026/27 regresa al trabajo. Primer día de una temporada en la que el club espera sufrir mucho menos y disfrutar de más alegrías. Este sábado ya ha arrancado motores con los primeros reconocimientos médicos a algunos jugadores en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Los primeros futbolistas se dividieron en grupos para los diferentes exámenes médicos en una jornada con los primeros reencuentros tras las vacaciones en este inicio de pretemporada.

Según las imágenes que ha difundido el club, ya se han podido ver algunas de las caras nuevas de la plantilla. Los primeros fichajes de la renovada dirección deportiva ya se han dejado ver por la ciudad para pasar los exámenes médicos, como es el caso de Guridi, Sangante o Juan Iglesias. También ha estado Alfon tras su cesión en el Villarreal.

Primeros jugadores del Sevilla en realizar los reconocimientos médicos de la temporada 26/27

Parte de la primera plantilla del Sevilla FC, nuevamente comandada por Luis García Plaza en el banquillo, ha regresado este sábado al trabajo, aunque el resto de jugadores (salvo los internacionales mundialistas) continuarán este domingo.

Será desde el lunes por la mañana, también en la ciudad deportiva sevillista, cuando el plantel disponible comience a ejercitarse a las órdenes de Luis García para preparar ya el primer partido de la pretemporada, que se disputará ante el Juventud de Torremolinos el 11 de julio en el estadio Jesús Navas (21:00 horas).

Entre los jugadores que han pasado el examen médico se ha podido ver a Juanlu, Isaac Romero, Sangante, Guridi, Juan Iglesias, Marcao, Peque, Manu Bueno o Pedrosa.

Habrá jugadores que tarden más en incorporarse, como es el caso de Akor Adams, que ha disputado amistosos internacionales con Nigeria y además se encuentra en negociaciones con el Venezia. Tampoco, evidentemente, se incorporarán a corto plazo Rubén Vargas y Sow, que se encuentran disputando el Mundial con Suiza todavía. Hay que añadir el regreso, tras continuar un año más, de Odysseas Vlachodimos como cedido desde el Newcastle United.

Los que ya no estarán ni en los reconocimientos médicos ni en el comienzo de las sesiones veraniegas serán los siete jugadores que ha anunciado el Sevilla que finalizan su vinculación: Nyland, Azpilicueta, Batista Mendy, Gudelj, Januzaj, Alexis Sánchez y Maupay.

Así será la pretemporada del Sevilla FC: estos son los amistosos confirmados

No habrá medias tintas en el Sevilla en la primera temporada de entrenamientos. Desde primera hora, a las 09:00, los jugadores saltarán a los campos de la ciudad deportiva tras un paso por gimnasio para comenzar la pretemporada, con sesiones también por la tarde hasta que el sábado 11 tenga el equipo de García Plaza el primer test de la preparación contra el Juventud de Torremolinos. Será en el Estadio Jesús Navas a las 21:00, salvo que el tiempo obligue a modificar el inicio, y a puerta cerrada. Ahí ya podrán debutar los nuevos fichajes si el entrenador madrileño lo estima oportuno.

Una semana más tarde del choque con los malagueños que militan en el grupo II de Primera RFEF, la expedición sevillista pondrá rumbo a Polonia para el segundo enfrentamiento de pretemporada. Será contra el KS Cracovia en un encuentro conmemorativo por el 120 aniversario del club polaco. Se jugará a las 16.00 horas y el Sevilla regresará al día siguiente.

La segunda fase de la pretemporada del Sevilla tendrá lugar en Países Bajos. El conjunto nervionense pondrá rumbo a Róterdam el 30 de julio y establecerá su concentración en la localidad de Garderen, donde continuará afinando su puesta a punto antes del inicio de la competición oficial.

Durante esa estancia, el equipo disputará dos encuentros amistosos de exigencia. El primero será el viernes 31 de julio, a las 19.00 horas, frente al NEC Nimega. El segundo llegará apenas dos días después, el domingo 2 de agosto, ante el FC Utrecht, a partir de las 14.30 horas. Ambos partidos servirán a Luis García Plaza para seguir realizando pruebas y ajustar mecanismos en la recta intermedia de la preparación veraniega.

El último compromiso de preparación está fijado para el sábado 8 de agosto en Alemania. El Sevilla visitará al Bayer Leverkusen en el BayArena, en un duelo que comenzará a las 15.30 horas. Tras ese amistoso, la expedición regresará a la capital hispalense para encarar la última semana de trabajo antes del estreno oficial.