Rafa Mir, pendiente de su recurso, el protagonista en el segundo día de reconocimientos médicos del Sevilla FC

El Sevilla FC ha completado este domingo la segunda jornada de reconocimientos médicos en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, dentro del arranque de la pretemporada 2026/27. Tras el primer turno realizado el sábado, nuevos futbolistas de la plantilla han pasado por las pruebas previas al inicio de los entrenamientos a las órdenes de Luis García Plaza, previsto para este lunes por la mañana.

Entre los jugadores presentes en este segundo día ha estado Rafa Mir, uno de los nombres propios de la jornada. El delantero regresa al Sevilla tras su cesión en el Elche, que no ejecutó la opción de compra pese a que el murciano fue su segundo máximo goleador la pasada temporada, con ocho tantos. Su presencia en los reconocimientos médicos responde, en cualquier caso, a un mero trámite mientras el club sigue pendiente de resolver su futuro.

La situación de Rafa Mir es especialmente delicada. El futbolista aguarda la respuesta al recurso presentado por su defensa contra la condena de ocho años y seis meses de prisión por un delito de agresión sexual y un delito de lesiones dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia. Mientras la sentencia no sea firme, el Sevilla no puede resolver su contrato, tal y como ha trasladado el club a El Correo de Andalucía, por lo que todo apunta a que el procedimiento se alargará durante buena parte de la próxima temporada. El jugador afronta, además, su último año de vinculación con la entidad nervionense.

El Sevilla FC finaliza los reconocimientos médicos de la temporada 2026/2027

Junto a Rafa Mir, en el vídeo difundido por el Sevilla también se ha podido ver a otros futbolistas como Kike Salas o Castrín, que se han sometido a las diferentes pruebas médicas antes de comenzar el trabajo de campo. Esta segunda tanda da continuidad a la primera jornada del sábado, en la que ya pasaron reconocimiento jugadores como Juanlu, Isaac Romero, Sangante, Guridi, Juan Iglesias, Marcao, Peque, Manu Bueno o Pedrosa, además de algunas caras nuevas y futbolistas que regresan tras cesión, como Alfon.

Castrín, jugador del Sevilla FC, pasa el reconocimiento médico con el club en pretemporada / Sevilla FC

El plantel disponible comenzará a ejercitarse desde este lunes, con sesiones en la ciudad deportiva y una rutina intensa desde primera hora. Luis García Plaza no podrá contar todavía con todos sus efectivos. Los suizos Djibril Sow y Rubén Vargas siguen disputando el Mundial con su selección y se incorporarán más adelante. También se sumarán más tarde, aunque con menos demora que los mundialistas, Vlachodimos, Akor Adams y Gabriel Suazo, después de haber tenido compromisos con sus selecciones tras la temporada de clubes.

La plantilla la completan otros jugadores con contrato y con la obligatoriedad de pasar los reconocimientos médicos como Ejuke, Joan Jordán, Agoumé, Carmona, Oso, Gattoni, Cardoso o Nianzou, aunque algunos de ellos están igualmente en la rampa de salida. Además, el cuerpo técnico podría contar durante la pretemporada con varios canteranos, entre ellos Rafa Romero, Sergio Recio, Loren, Iker Muñoz, Nico Guillén, Edu Altozano, Ibra Sow, Jesús Cruz, Manuel Ángel y Miguel Sierra.

Arouna Sangante, nuevo fichaje del Sevilla FC, pasa el reconocimiento médico con el club en pretemporada / Sevilla FC

Los que ya no estarán en este inicio de curso son los siete jugadores cuya salida anunció el Sevilla tras finalizar su vinculación con el club: Nyland, Azpilicueta, Batista Mendy, Gudelj, Januzaj, Alexis Sánchez y Maupay. Con esas ausencias y los internacionales aún pendientes de regresar, García Plaza empezará a dar forma a un Sevilla que afronta una temporada en la que el club espera sufrir menos y recuperar estabilidad.

Calendario de los partidos de pretemporada del Sevilla FC

El primer test de la pretemporada llegará el sábado 11 de julio ante el Juventud de Torremolinos, en el estadio Jesús Navas, a partir de las 21.00 horas y a puerta cerrada, salvo modificación por las condiciones meteorológicas. Una semana después, el Sevilla viajará a Polonia para medirse al KS Cracovia en un partido conmemorativo por el 120 aniversario del club polaco.

La segunda fase de la preparación se desarrollará en Países Bajos. El equipo viajará a Róterdam el 30 de julio y establecerá su concentración en Garderen, donde disputará dos amistosos: el 31 de julio frente al NEC Nimega, a las 19.00 horas, y el 2 de agosto ante el FC Utrecht, a las 14.30 horas. El último compromiso antes del inicio oficial de la temporada será el sábado 8 de agosto en Alemania, contra el Bayer Leverkusen en el BayArena, a las 15.30 horas.