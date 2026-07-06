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Lesión de Alfon González: parte médico, tiempo de baja y cuántos partidos se perderá con el Sevilla

Alfon sufre una rotura fibrilar en el cuádriceps derecho y estará unos dos meses de baja

Alfon González se marcha del primer entrenamiento de pretemporada del Sevilla

Alfon González se marcha del primer entrenamiento de pretemporada del Sevilla / Álex Mérida

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Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

Nuevo revés para Alfon en el arranque del proyecto 2026/27 del Sevilla Fútbol Club. El conjunto nervionense que dirige Luis García Plaza ya ha puesto en marcha su nueva temporada, pero lo ha hecho con una mala noticia este lunes. La plantilla saltó al césped de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios para completar su primera sesión de entrenamiento tras someterse a las habituales pruebas médicas del fin de semana. Sin embargo, el protagonismo recayó en Alfon, que se retiró a los pocos minutos tras la charla del preparador madrileño.

El atacante apenas pisó el verde para escuchar la charla técnica de bienvenida antes de tener que retirarse a las instalaciones interiores. Según ha confirmado la entidad blanquirroja, los chequeos médicos del fin de semana revelaron que sufre una rotura fibrilar en el cuádriceps derecho. Este diagnóstico pronostica un tiempo de baja de aproximadamente dos meses, lo que hace casi imposible su presencia en los primeros compases de LaLiga.

Vídeo | Jon Guridi, Juan Iglesias y Sangante, presentes en el primer entrenamiento del Sevilla FC de pretemporada

Vídeo | Jon Guridi, Juan Iglesias y Sangante, presentes en el primer entrenamiento del Sevilla FC de pretemporada

Álex Mérida

Parte médico del Sevilla sobre la lesión de Alfon González

"Alfon no estuvo en la sesión al detectársele una rotura fibrilar en el cuádriceps derecho en las pruebas médicas anteriormente mencionadas. Igualmente, Tanguy Nianzou recibió un permiso especial del club para reincorporarse más tarde a la dinámica de trabajo, al igual que los internacionales Odysseas, Akor y Suazo. Por su parte, Ejuke no se encuentra en Sevilla al estar resolviendo problemas burocráticos que se resolverán en los próximos días".

Calendario completo de LaLiga EA Sports 26/27

Calendario completo de LaLiga EA Sports 26/27
Alfon González se marcha lesionado en los primeros minutos del primer entrenamiento de pretemporada del Sevilla

Alfon González se marcha lesionado en los primeros minutos del primer entrenamiento de pretemporada del Sevilla / Álex Mérida

Tiempo de baja y cuántos partidos se perderá con el Sevilla

El tiempo de baja de Alfon González se aproxima a los dos meses, por lo que se perderá toda la pretemporada y parte del comienzo liguero, dinamitando también una posible salida este mercado de fichajes.

Noticias relacionadas y más

Se prevé que entre 7 y 8 semanas esté fuera de los terrenos de juego, por lo que además de los encuentros veraniego podría quedarse sin disputar el inicio de Liga ante el Rayo Vallecano, el duelo en San Mamés frente al Athletic Club, el choque contra el Atlético de Madrid, el Espanyol-Sevilla, y podría reaparecer en alguno de los últimos tres partidos previos al primer gran parón internacional.

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