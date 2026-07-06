Sevilla Fútbol Club
Rafa Mir, entre las numerosas ausencias en el primer entrenamiento del Sevilla en pretemporada
El delantero murciano se une a las bajas de Vlachodimos, Nianzou, Suazo, Sow, Vargas, Ejuke y Akor Adams en el primer entrenamiento de García Plaza el Sevilla
El Sevilla Fútbol Club ha iniciado este lunes 6 de julio su pretemporada de cara al curso 2026/27. Tras dos sesiones de reconocimientos médicos en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, el conjunto dirigido por Luis García Plaza ya se ejercita en las instalaciones.
Lo harán los del madrileño en sesiones dobles, aprovechando las primeras horas de la mañana cuando la temperatura no es extremadamente alta, y volviendo a la actividad a última hora de la tarde, repitiendo el proceso, a priori, los cinco días de la semana.
El fin de las sesiones dobles en la ciudad deportiva cesará el sábado, cuando sea el Juventud de Torremolinos el primero en pasar por el Estadio Jesús Navas para testear a los sevillistas tras la primera semana de entrenamientos.
Entre los presentes de Luis García Plaza estuvieron este lunes los tres nuevos fichajes, empezando el técnico nervionense con caras diferentes en la pretemporada y adelantando el trabajo de un verano al que le quedan salidas y entradas a lo largo de julio y agosto.
Alfon, con molestias, entre las 9 ausencias en el primer entrenamiento
Discurrió con novedades la primera sesión, que arrancó pasadas las 09:00 horas de la mañana, con amplia presencia de canteranos y con 9 bajas entre lesionados, ausentes y mundialistas.
Rafa Mir, que terminará saliendo cuando ambas partes encuentren una solución como avanzó Estadio Deportivo, fue una de las ausencias al igual que Vlachodimos, Nianzou, Suazo, Sow, Vargas, Ejuke y Akor Adams en el primer entrenamiento de García Plaza el Sevilla. Alfon González tampoco estuvo por molestias tras retirarse al término de la charla del madrileño. Los 9 que no estuvieron tienen permiso del club.
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