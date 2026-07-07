La agencia de Jordán plantea a la AFE denunciar al Sevilla por apartar al jugador y el club se muestra muy tranquilo: "Tiene todas las instalaciones a su disposición"

El Sevilla Fútbol Club ha tomado la decisión de que Joan Jordán entre dentro del grupo de jugadores que no cuenta para Luis García Plaza y que se ejercitan al margen en este comienzo de pretemporada. La decisión ha molestado en el seno del centrocampista de Regencós, con su agencia planteando a AFE incluso una posible denuncia al Sevilla por separar al catalán de los entrenamientos grupales a las órdenes del entrenador madrileño.

Todo ello ha ocurrido tras comunicar el club nervionense esta decisión con Jordán al igual que con Federico Gattoni y Fábio Cardoso, tres futbolistas que no están en los planes de García Plaza y a los que el Sevilla, como a Nianzou o Rafa Mir, trata de darles salida para confeccionar la plantilla que iniciará LaLiga a mediados de agosto en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Rayo Vallecano. Frente a tal decisión, la agencia de Jordán como avanzó ABC ha planteado denunciar al club sevillista.

Joan Jordán, en el primer entrenamiento de pretemporada del Sevilla previo a empezar a entrenar en un grupo separado / Álex Mérida

El Sevilla lo deja claro: "No se infringe ninguna norma"

Lo que transmiten fuentes sevillistas a El Correo de Andalucía es que Joan Jordán, como Gattoni y Cardoso, entrenan en otro grupo porque no cuentan para el entrenador, dejando claro que los tres tienen todos los servicios del club a su disposición como siempre.

No cesa la entidad nervionense en lo que comunica, mostrándose "muy tranquilos" y recalcando que Jordán tiene todas las instalaciones a su disposición, profesionales a su disposición, pero que el entrenador es libre de contar o no contar con los jugadores que desee. Lo que está claro, según entiende este medio por las fuentes consultadas, no se infringe ninguna norma.