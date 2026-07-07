Sevilla Fútbol Club
La agencia de Jordán plantea a la AFE denunciar al Sevilla por apartar al jugador y el club se muestra muy tranquilo: "Tiene todas las instalaciones a su disposición"
El Sevilla comunica que tanto Joan Jordán como Gattoni y Fábio Cardoso entrenan en otro grupo porque no cuentan para Luis García Plaza
El Sevilla Fútbol Club ha tomado la decisión de que Joan Jordán entre dentro del grupo de jugadores que no cuenta para Luis García Plaza y que se ejercitan al margen en este comienzo de pretemporada. La decisión ha molestado en el seno del centrocampista de Regencós, con su agencia planteando a AFE incluso una posible denuncia al Sevilla por separar al catalán de los entrenamientos grupales a las órdenes del entrenador madrileño.
Todo ello ha ocurrido tras comunicar el club nervionense esta decisión con Jordán al igual que con Federico Gattoni y Fábio Cardoso, tres futbolistas que no están en los planes de García Plaza y a los que el Sevilla, como a Nianzou o Rafa Mir, trata de darles salida para confeccionar la plantilla que iniciará LaLiga a mediados de agosto en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Rayo Vallecano. Frente a tal decisión, la agencia de Jordán como avanzó ABC ha planteado denunciar al club sevillista.
El Sevilla lo deja claro: "No se infringe ninguna norma"
Lo que transmiten fuentes sevillistas a El Correo de Andalucía es que Joan Jordán, como Gattoni y Cardoso, entrenan en otro grupo porque no cuentan para el entrenador, dejando claro que los tres tienen todos los servicios del club a su disposición como siempre.
No cesa la entidad nervionense en lo que comunica, mostrándose "muy tranquilos" y recalcando que Jordán tiene todas las instalaciones a su disposición, profesionales a su disposición, pero que el entrenador es libre de contar o no contar con los jugadores que desee. Lo que está claro, según entiende este medio por las fuentes consultadas, no se infringe ninguna norma.
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