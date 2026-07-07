Nuevas ausencias en el Sevilla: Joan Jordán, Gattoni y Cardoso, que no cuentan para Luis García Plaza, no entrenan con el grupo

El Sevilla Fútbol Club completó este martes su tercera sesión de la pretemporada bajo las órdenes de Luis García Plaza, en una jornada marcada de nuevo por la presencia de numerosos canteranos y por una lista de ausencias que continúa creciendo.

El conjunto blanquirrojo volvió al césped de la ciudad deportiva después de iniciar el trabajo el lunes con doble sesión. La plantilla comenzó la mañana con una breve activación en el gimnasio, como ocurrirá en casi todas las sesiones, antes de saltar al campo para seguir acumulando carga física y táctica en estos primeros días de preparación.

Varios jugadores ausentes mientras se resuelven sus situaciones en el Sevilla

Entre las bajas ya conocidas estuvieron Rafa Mir, que sigue trabajando al margen mientras se resuelve su futuro; Tanguy Nianzou, con permiso del club para buscar una salida; Alfon, que no participará con el grupo durante la pretemporada tras lesionarse; y Chidera Ejuke, ausente tras recibir permiso por motivos personales.

A todos ellos se añadieron este martes Joan Jordán, Fede Gattoni y Fabio Cardoso. Los tres futbolistas, cuyo futuro apunta lejos del Sánchez-Pizjuán en este mercado de verano, no se ejercitaron con el resto de sus compañeros. El club lo ha dejado claro: "Gattoni, Cardoso y Joan Jordán trabajaron en otro grupo mientras se resuelven sus respectivas situaciones".

Suazo regresa

La nota positiva de la mañana fue la presencia de Gabriel Suazo en la ciudad deportiva. El lateral chileno se incorporó tras disfrutar de unos días más de vacaciones debido a sus compromisos con la selección, aunque todavía no trabajó junto al grupo: "Tras el primer día de entrenamientos, este martes el grupo se ejercitó a las órdenes de Luis García, con presencia de mucho balón y ante la mirada de Gabriel Suazo, quien ya ha regresado de su periodo de vacaciones y se incorporará en breve al trabajo coral", comunicó el Sevilla FC.

El Sevilla mantendrá el plan de dobles sesiones durante la semana. El equipo volverá a entrenarse esta tarde y repetirá dinámica hasta el sábado, día en el que disputará su primer amistoso de la pretemporada frente al Juventud Torremolinos en el Estadio Jesús Navas.