El Distrito Nervión vota a favor de paralizar el proyecto del nuevo Sánchez-Pizjuán y pide al Sevilla que presente otro que tenga el respaldo vecinal

El proyecto del Sevilla FC para construir un nuevo estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, tal y como está diseñado actualmente, sigue topándose con el rechazo de vecinos de Nervión que denuncian que "se haga sin respetar la normativa y sin un proceso participativo real" donde puedan ver "satisfechas sus expectativas de mantener su calidad de vida actual en un entorno saludable y seguro". Pero además, este miércoles encontró el respaldo de PSOE y Con Podemos-IU para que se paralice el procedimiento administrativo de aprobación del Estudio de Ordenación. Quedó así patente el consenso entre ciudadanos y los dos grupos para buscar una alternativa diferente, aunque realmente no se ha hecho efectiva porque el delegado del distrito, Juan Bueno, la dejó sin efecto por defectos en la formulación de la propuesta.

En la sesión ordinaria del pasado miércoles 1 de julio, con los votos favorables de PSOE y Con Podemos-IU y los votos en contra de PP y Vox, la propuesta presentada por la Asociación de Vecinos Nervión Este salió adelante. Este colectivo solicitaba la paralización de la transformación urbanística del estadio sevillista hasta que se adecúe a las demandas vecinales y a los criterios de seguridad internacionales. Concretamente, se insta al Distrito Nervión, al Ayuntamiento y al alcalde a que en el uso de sus competencias "no autoricen la ocupación de 10.412,33 m2 de espacios libres existentes en las inmediaciones del estadio por suponer una pérdida patrimonial irreparable para los vecinos y vecinas, un riesgo para la convivencia, la calidad de vida en los barrios de Nervión y por una cuestión de seguridad".

Según confirman fuentes municipales a El Correo de Andalucía, fue la secretaría de la Junta Municipal de Distrito, que preside Juan Bueno, la que comunicó que la propuesta quedaba sin efecto al observar "un defecto en la formulación de la propuesta". Explican que se les ofreció hasta en tres ocasiones a la asociación proponente que la formulara adecuadamente, indicándoles que sería aprobada por el delegado y la secretaría en el mismo desarrollo de la junta. Ante la negativa, se les invita a que vuelvan a reformularla para proponerla adecuadamente en la próxima Junta Municipal de Distrito y entonces "se debatirá y se votará sin problema alguno".

Recreación del exterior del futuro estadio del Sevilla FC, el nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán / Sevilla FC

Los proponentes defienden que estaba incluida en el orden del día desde que fue presentada el pasado 20 de mayo, y solicitaron que de todo quedara constancia en el acta. "Valoramos positivamente que quedara de manifiesto en la Junta de Distrito que una mayoría de los vecinos y vecinas de Nervión rechacen un proyecto que pretende eliminar más de 10.000 m² de zonas verdes en el distrito con menos superficie de parques por habitante de Sevilla", asegura la plataforma Barrios Ahogados, formada por ciudadanos y recién creada para canalizar el descontento vecinal ante los macroproyectos del Sevilla y el Betis para el Sánchez-Pizjuán y el Benito Villamarín.

¿Por qué es un problema para los vecinos el proyecto actual del nuevo Sánchez-Pizjuán?

La propuesta presentada incluía tres medidas. En primer lugar, paralizar el procedimiento administrativo de aprobación del actual Estudio de Ordenación del Nuevo Estadio Sánchez-Pizjuán. "Demandamos un modelo que integre armónicamente a la entidad deportiva con su entorno y que no anteponga la rentabilidad económica a la habitabilidad. El futuro de Nervión no puede negociarse a costa de la calidad de vida de sus vecinos. Reclamamos que los terrenos y espacios afectados por el proyecto no se conviertan solo en activos para grandes empresas o eventos, sino en oportunidades que realmente beneficien a los vecinos que aquí viven, y por tanto conserven su condición de espacios libres, potenciando sus usos públicos", desarrolla la Asociación de Vecinos Nervión Este.

También, que el Ayuntamiento de Sevilla "atienda las justas y razonables reivindicaciones de los vecinos y vecinas afectados por este proyecto, que, de llevarse a cabo, indudablemente alterará su calidad de vida en cuanto a movilidad, terciarización, calidad del aire, contaminación acústica y lumínica". Y en tercer lugar, instar al Ayuntamiento de Sevilla a "impulsar con el promotor una actuación urbanística que efectivamente contemple la conservación y mejora de los espacios libres de Nervión y la adecuación del proyecto a las recomendaciones y directrices de seguridad emanadas del Convenio de Saint Dennis (Consejo de Europa) y de la FIFA, con el objetivo de preservar el espacio libre existente entre el estadio y la Avenida de Eduardo Dato".

Según añade la plataforma Barrios Ahogados, los efectos más graves que denuncia la plataforma son los siguientes:

Desaparecen más de 10.400 m² de zonas verdes .

. El estadio se acerca más a las casas .

. Nuevas sombras . El nuevo estadio superará en más de 10 metros la altura de las viviendas de la calle Luis Arenas Ladislao y duplicará la del edificio más alto del frente residencial de la calle José Luis de Casso.

. El nuevo estadio superará en más de 10 metros la altura de las viviendas de la calle Luis Arenas Ladislao y duplicará la del edificio más alto del frente residencial de la calle José Luis de Casso. Más ruido , sin estudio serio. El proyecto prevé ampliar el aforo y añadir eventos de todo tipo, incluso en horario nocturno, pero el estudio acústico no incide en ello e indica que "nada va a cambiar".

, sin estudio serio. El proyecto prevé ampliar el aforo y añadir eventos de todo tipo, incluso en horario nocturno, pero el estudio acústico no incide en ello e indica que "nada va a cambiar". Más tráfico , sin soluciones. Un partido con el nuevo aforo podría generar más de 3.200 vehículos adicionales en un distrito cuyas calles ya se ven colapsadas en días de partido, incluso las más alejadas, lo que sucederá con más frecuencia pues uno de los objetivos del Estudio de Ordenación es que puedan promoverse más tipos de eventos y 365 días al año.

, sin soluciones. Un partido con el nuevo aforo podría generar más de 3.200 vehículos adicionales en un distrito cuyas calles ya se ven colapsadas en días de partido, incluso las más alejadas, lo que sucederá con más frecuencia pues uno de los objetivos del Estudio de Ordenación es que puedan promoverse más tipos de eventos y 365 días al año. La compensación de zonas verdes no vale . El Ayuntamiento propone "compensar" la pérdida de parques en Nervión con terrenos en la Ciudad Deportiva del Sevilla FC, a kilómetros del barrio y sin accesibilidad.

. El Ayuntamiento propone "compensar" la pérdida de parques en Nervión con terrenos en la Ciudad Deportiva del Sevilla FC, a kilómetros del barrio y sin accesibilidad. Riesgos de seguridad sin evaluar. El proyecto no incluye un plan de autoprotección ni un análisis de riesgo ante la concentración masiva de personas en un entorno densamente habitado.

Los vecinos de Nervión y el sur de Sevilla presentan alegaciones al nuevo Pizjuán y plantean movilizaciones

Barrios Ahogados asegura que se han presentado al menos seis alegaciones ante el Ayuntamiento de Sevilla por parte de las siguientes entidades: Ecologistas en Acción, Parque Vivo del Guadaíra, Asociación de Vecinos Puerto de Sevilla, Asociación de Vecinos Nervión Este, Asociación de Vecinos Gran Plaza y vecinos y vecinas residentes junto al estadio, a título individual.

El 29 de junio finalizó el plazo para la presentación de alegaciones. A partir de ahora la Gerencia de Urbanismo deberá analizar las alegaciones presentadas, decidir si toma alguna en consideración, y en consecuencia le traslada al Sevilla F.C. la necesidad de introducir cambios en el estudio de ordenación, antes de someterlo a su aprobación definitiva en el pleno municipal.

Las asociaciones tienen previsto intensificar su actividad con el objetivo de informar a todos los vecinos del distrito sobre el contenido del proyecto y sus consecuencias. Entre las acciones previstas están reuniones informativas abiertas en los barrios afectados y una movilización vecinal para trasladar al Ayuntamiento que la ciudadanía de Nervión no acepta que la modernización de un estadio se haga a costa de sus parques, su tranquilidad y su seguridad.