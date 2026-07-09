Conversaciones avanzadas entre el Lille y Sevilla por Tanguy Nianzou a la espera de pruebas médicas exhaustivas

El Sevilla Fútbol Club puede estar próximo a cerrar una de las operaciones del mercado de fichajes de verano más trascendentes para afrontar la ventana de transferencias. El LOSC Lille se ha fijado en Tanguy Nianzou, quien tenía permiso del club nervionense para resolver su futuro y se encontraba en francia desde hace días. La información de última hora vincula al galo con la entidad francesa y su marcha supondría un alivio importante para las cuentas del club, que se desprendería de una parte considerable de la elevada ficha del central.

La salida de Nianzou al Lille, como avanzó Le Petit Lillois, se venía gestando desde hace semanas. José Ignacio Navarro, director deportivo del Sevilla, encontró buena disposición por parte del jugador para buscar una solución a su situación. El citado medio francés apunta que Tanguy Nianzou podría quedar liberado debido a las dificultades económicas que atraviesa el Sevilla FC, una oportunidad de mercado que Olivier Létang, presidente del Lille, parece dispuesto a aprovechar tras las salidas de Chancel Mbemba y Aïssa Mandi.

El Sevilla dejó a Nianzou resolver su futuro en Francia

El central galo contaba con autorización del Sevilla para resolver su futuro en Francia y no tenía que incorporarse al inicio de la pretemporada, algo que pudo corroborar este periódico cuando acudió al primer entrenamiento de los de Luis García Plaza, todo ello mientras el club de Nervión confiaba en que pudiera encontrar acomodo en su país de formación.

La operación se ha llevado con discreción, especialmente por el interés del club francés en someter al central a un reconocimiento médico exhaustivo, como se indica desde el país galo, antes de dar el paso definitivo.

Nianzou aterrizó en el Sevilla en el verano de 2022 procedente del Bayern Múnich, en una operación cifrada en 16 millones de euros y ocupa unos 12 millones en el límite salarial entre salario bruto (8) y amortización anual de su fichaje (4), cifra que en principio se liberaría. Con el adiós del zaguero de París, si finalmente ocurre el conjunto nervionense liberará la ficha más alta de la plantilla.