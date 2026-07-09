El Ayuntamiento de Sevilla apoya los proyectos de los nuevos estadios Sánchez-Pizjuán y Benito Villamarín ante las críticas: "No se van a paralizar"

El Real Betis y el Sevilla FC cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla y del alcalde, José Luis Sanz, a la hora de llevar a cabo sus respectivos proyectos de construcción de sus nuevos estadios. El renovado Benito Villamarín y el futuro Sánchez-Pizjuán serán una realidad. "No se van a paralizar", ha asegurado este jueves el primer edil popular durante la programación de otoño del Teatro Lope de Vega. Sanz ha respondido así a la noticia avanzada por El Correo de Andalucía sobre la votación de la última Junta Municipal del Distrito Nervión en la que PSOE y Con Podemos-IU apoyaban una propuesta vecinal para detener la tramitación del nuevo recinto sevillista hasta que se presente un proyecto que logre el visto bueno de los residentes del barrio.

"Sobre el proyecto del campo del Sevilla pienso lo mismo que el proyecto del campo del Betis. Son dos proyectos de ciudad. Tenemos dos equipos que son dos magníficos escaparates de esta ciudad en todo el mundo y que ya les tocaba que remodelaran el campo. Tanto uno como otro llevaban 22 años esperando que se desbloqueara esta situación", ha defendido José Luis Sanz. "Yo desde el principio dije que iba a desbloquear los dos proyectos de ampliación de los dos estadios porque me parece que son dos proyectos que se merecen la ciudad de Sevilla, que tiene que tener dos estadios acordes con los equipos que tiene y que se merecen tanto la afición bética como la afición sevillista", ha abundado el alcalde.

Los proyectos de Betis y Sevilla son cuestionados por los vecinos y asociaciones

Como informó este periódico, en la sesión ordinaria del pasado miércoles 1 de julio, con los votos favorables de PSOE y Con Podemos-IU y los votos en contra de PP y Vox, la propuesta presentada por la Asociación de Vecinos Nervión Este fue apoyada por el Distrito Nervión. Pero no se ha materializado porque el delegado, Juan Bueno, la dejó sin efecto al detectar defectos de forma. El colectivo proponente solicitaba la paralización de la transformación urbanística del estadio sevillista hasta que se adecúe a las demandas vecinales y a los criterios de seguridad internacionales. Concretamente, se insta al Distrito Nervión, al Ayuntamiento y al alcalde a que en el uso de sus competencias "no autoricen la ocupación de 10.412,33 m2 de espacios libres existentes en las inmediaciones del estadio por suponer una pérdida patrimonial irreparable para los vecinos y vecinas, un riesgo para la convivencia, la calidad de vida en los barrios de Nervión y por una cuestión de seguridad".

Trabajos de construcción del nuevo estadio Benito Villamarín del Real Betis / Marina Casanova

Con respecto al Betis, Ecologistas en Acción ha redoblado sus actuaciones contra el proyecto de ampliación del Benito Villamarín. La organización presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla por los posibles indicios de delito detectados durante la tramitación urbanística del estadio y del edificio comercial previsto junto al recinto deportivo. Considera que las decisiones adoptadas por los órganos responsables de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla podrían haber supuesto un trato de favor al Real Betis Balompié en detrimento del patrimonio público municipal y del interés general.

La organización ya presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el Estudio de Ordenación del estadio Benito Villamarín al considerar que vulneran "la normativa urbanística y favorece intereses privados en detrimento del interés general". Su demanda ya incorporaba "buena parte de las denuncias formuladas por las asociaciones vecinales afectadas". Además, también pidió a Urbanismo la paralización de las obras porque "al Betis le han caducado las licencias".

José Luis Sanz defiende las contraprestaciones por el nuevo Benito Villamarín y el Sánchez-Pizjuán

El alcalde ha criticado la postura del PSOE votando en contra de la actual propuesta del Sevilla FC: "Ya hemos visto la postura del PSOE en otros proyectos parecidos. Lo vimos también en el tema del campo del Betis, también cuando llegó aquí ael Pleno, si no recuerdo mal, se abstuvieron. Y ahora nos encontramos en la misma situación, un Partido Socialista desubicado, desnortado, que dice una cosa en un sitio, en el barrio, en el Pleno de Ayuntamiento o en el Pleno de la Diputación". "Yo no sé lo que votará el PSOE cuando llegue al pleno del Ayuntamiento de Sevilla. Supongo que se abstendrán, le dirán una cosa al presidente de Sevilla, otra cosa a la afición, otra cosa en el barrio, otra cosa a la Diputación, y no sé aquí qué harán", ha añadido.

Por ejemplo, Sanz ha defendido la compensación con zonas verdes de forma irónica. "Cuando el PSOE habla de zona verde, supongo que se refiere a la zona verde de albero que había delante del estadio, a la zona verde de albero que se utilizaba como aparcamiento cada vez que había un partido de fútbol. Entiendo que se refieren a esa zona verde de albero de la que nadie en 22 años se había acordado", ha asegurado.

Según el alcalde, "cuando el Ayuntamiento de Sevilla cede ese espacio, zona verde de albero, sin un árbol, al Sevilla en este caso lo hace a cambio de unas contraprestaciones que establece la ley. Que no negocia el Ayuntamiento de Sevilla en un despacho tomándose un café con el presidente de Sevilla. Que reconoce la ley". "Esa cesión de esa zona verde de albero de la que nunca nadie se había acordado y que se utiliza como aparcamiento habitualmente aunque sea zona verde de albero, tiene unas contraprestaciones que el Ayuntamiento de Sevilla recibirá en beneficio de todos los sevillanos, claro que sí", ha desarrollado, para sentenciar que "no se le está regalando nada al Sevilla como no se le ha regalado nada el Betis".