Sevilla Fútbol Club
Ejuke y Vlachodimos están de vuelta: Luis García Plaza suma efectivos en el Sevilla a dos días del primer amistoso
Odysseas Vlachodimos ya se ha incorporado al grupo a dos días del amistoso del sábado ante el Juventud de Torremolinos en el Estadio Jesús Navas
El Sevilla Fútbol Club ha saltado este jueves a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios pasado ya el ecuador de la semana y casi en vísperas del primer amistoso de pretemporada este sábado ante el Juventud de Torremolinos. El test contra el conjunto malagueño de Primera RFEF será en el Estadio Jesús Navas a partir de las 21:00 en un encuentro de probaturas y que servirá para que se empiece a ver la idea que Luis García Plaza quiere implementar tras un final de campaña pasado muy abrupto y en el que la necesidad respondía por encima del concepto del madrileño en muchas ocasiones.
Con este contexto, lo reseñable en las instalaciones de la carretera de Utrera es que el cuarto fichaje, Odysseas Vlachodimos, ya está junto a sus compañeros y se ha ejercitado como uno más. También está de vuelta Chidera Ejuke, pero este al igual que Alfon González y Andrés Castrín sólo ha estado en la charla inicial del entrenamiento y luego se han retirado al interior. El extremo albaceteño, de hecho, está de baja por una rotura fibrilar en el cuádriceps derecho y estará unos dos meses de baja.
Arouna Sangante e Isaac Romero se ejercitan tras descansar el miércoles
Como es habitual y ocurrirá también en próximas sesiones en este comienzo de pretemporada, varios jugadores harán repartos de cargas en las sesiones y algunos se ejercitarán en ocasiones en uno de los dos turnos o descansarán. El pasado miércoles fue el turno de Arouna Sangante e Isaac Romero, quienes no estuvieron con sus compañeros y ya este jueves sí han entrenado con normalidad. Andrés Castrín es el que se ha quedado fuera por segundo día como Ejuke y Alfon. Hay que recordar que Gabriel Suazo ya regresó el miércoles por la mañana, estuvo sobre el césped, y por la tarde se ejercitó como uno más.
Cuatro jugadores al margen y Nianzou buscando definir su futuro
Además de los tres mencionados, Rafa Mir, Joan Jordán, Fede Gattoni y Fábio Cardoso siguen entrenando al margen apartados del grupo principal y no van a hacer la preparación veraniega a las órdenes de Luis García Plaza, que no cuenta con ninguno de ellos.
El murciano busca una salida, beneficiosa para todas las partes por cómo están las relaciones, y los últimos tres no están en los planes del madrileño y también tienen que encontrar un destino antes de que se cierre el mercado.
Junto a los cuatro, Tanguy Nianzou también busca cómo definir su futuro y tiene permiso del Sevilla para ello.
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