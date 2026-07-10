Cumbre de última hora en el Ramón Sánchez-Pizjuán entre el Sevilla y el Venezia para la venta de Akor Adams

Nueva reunión en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El Sevilla Fútbol Club y el Venezia Football Club para tratar el acuerdo de traspaso de Akor Adams a la entidad italiana. Como hemos podido saber en El Correo de Andalucía, hace escasos minutos ha entrado en Nervión un coche con el director deportivo del los Leones Alados, Filippo Antonelli, que lleva en Sevilla desde la madrugada del miércoles al jueves.

Fue el compañero de Estadio Deportivo quien captó la llegada del mandatario del Venezia para una primera reunión que se saldó sin oferta firme y sin acercar posturas.

José Ignacio Navarro, director deportivo del Sevilla, entra el Sánchez-Pizjuán horas antes que el director deportivo del Venezia / Álex Mérida

La idea de ofrecer 10 millones de euros, ascendiendo hasta los 12 que deslizan desde el país transalpino, siguieron sin encontrar el visto bueno de la dirección deportiva que comanda José Ignacio Navarro, quien también llegó hace horas al Sánchez-Pizjuán solo en su coche como pudo comprobar El Correo de Andalucía in situ.

El delantero nigeriano del Sevilla Akor Adams celebra su gol durante el partido de la jornada 27 de LaLiga que Sevilla FC y Rayo Vallecano disputaron en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. EFE/Julio Muñoz. (Sevilla) (Rayo) / Julio Munoz / EFE

El Sevilla aprieta por Akor Adams esperando obtener 15 millones de euros

La necesidad de vender del Sevilla para moverse en el mercado de fichajes con una mejor, aunque mínima capacidad, confronta con la urgencia del Venezia de anunciar el nombre del delantero en la rueda de prensa que ofrecerán el próximo domingo en el club italiano.

Por ello, este viernes en Nervión desde aproximadamente las 13:00 horas, hay una nueva reunión para tratar de alcanzar un acuerdo para que Akor Adams acabe vistiendo la camiseta arancioneroverdi.

15 millones de euros es el precio de salida que pide el Sevilla para negociar la venta del nigeriano. El Venezia, de momento, no ha hecho oferta formal. En horas, puede haber novedades.

Akor Adams pasó reconocimiento médico mientras el Sevilla negocia su venta

También hace unas horas compartió el Sevilla FC unas imágenes en la que se pudo ver a Akor Adams pasar reconocimiento médico en la CD José Ramón Cisneros Palacios. El nigeriano regresó esta mañana, estuvo en la charla Luis García Plaza pero no se ejercitó con sus compañeros.

En el club sevillista quieren que todo quede listo antes de que el de Kogi State se enfunde la blanquirroja.