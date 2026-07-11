Sevilla Fútbol Club
Akor Adams, cerca de salir del Sevilla: acuerdo verbal con el Venezia por 15 millones más variables
El director deportivo del Venezia, Filippo Antonelli, llegó el miércoles a Sevilla para reunirse con José Ignacio Navarro y conseguir el traspaso de Akor Adams
La venta de Akor Adams al Venezia Football Club entra en su recta final. Después de varios días de conversaciones entre ambas entidades, el Sevilla FC y el club italiano habrían alcanzado un acuerdo para el traspaso del delantero nigeriano.
Tal y pudo presenciar in situ El Correo de Andalucía, el director deportivo del Venezia, Filippo Antonelli, se reunió este viernes con José Ignacio Navarro en Sevilla para presentar una oferta por el atacante. El dirigente de los Leones Alados llevaba en la capital hispalense desde la madrugada del miércoles al jueves con la intención de cerrar una operación prioritaria para el club italiano.
En un primer momento, la propuesta del Venezia rondaba los 10 millones de euros más variables, una cantidad que podía acercarse a los 12 millones. Sin embargo, según pudo saber El Correo de Andalucía, el Sevilla no contemplaba dejar salir a Akor Adams por menos de 15 millones de euros.
La oferta final se habría acercado ya a las pretensiones de Nervión. La operación estaría encaminada por 15 millones fijos más una serie de variables que podrían elevar el montante total hasta una cifra cercana a los 18 millones de euros, según ha podido saber este periódico.
El Sevilla aprieta por una venta necesaria para poder inscribir fichajes
La necesidad de vender del Sevilla FC era prioritaria para para poder inscribir a los nuevos fichajes (Guridi, Juan Iglesias, Sangante). En Nervión son conscientes de que tenían que vender uno de sus principales activos de la plantilla como Akor Adams. El delantero ha firmado 10 goles y 3 asistencias esta temporada, además de muy buenas sensaciones en la Copa de África, y se trata de una las piezas con mayor valor de mercado y una de las operaciones que podía dar oxígeno económico a la planificación deportiva.
Al mismo tiempo, el Venezia también tenía prisa por cerrar el fichaje. El club italiano quería avanzar cuanto antes en la llegada del delantero y poder presentar su nombre en los próximos días dentro de su nuevo proyecto deportivo.
La primera gran venta del Sevilla FC
Akor Adams regresó este viernes a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, donde se le pudo ver durante los reconocimientos médicos de pretemporada. El delantero estuvo presente en la charla de Luis García Plaza, aunque no se ejercitó junto al resto de sus compañeros mientras se ultimaba su posible salida.
A falta de confirmación oficial, el traspaso de Akor Adams al Venezia puede convertirse en la primera gran venta del Sevilla en este mercado. El delantero nigeriano, llegado a Nervión como apuesta ofensiva, estaría ya muy cerca de enfundarse la camiseta arancioneroverdi si se terminan de cerrar los últimos detalles de la operación.
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