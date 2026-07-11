Alberto Flores, ante una oportunidad en la portería del Sevilla mientras transcurre el mercado de fichajes

El Sevilla FCtiene la portería prácticamente cerrada. La reincorporación de Vlachodimos resta a la dirección deportiva una de las incógnitas más preocupantes tras la gran campaña que completó el griego a préstamo del Newcastle. Ahora, con esta nueva cesión, los sevillistas suman un guardameta de garantías y con experiencia para elevar el techo competitivo del equipo. La principal incógnita pasa a ser quién ocupará el puesto de segundo portero, con Alberto Flores como principal candidato en estos momentos.

La portería nervionense ha sido una auténtica puerta giratoria desde la salida de Bono. Sin el marroquí, el elegido para asumir la titularidad tras su marcha fue Dmitrovic, que llegaba tras una temporada como suplente. Sin embargo, el rendimiento del serbio estuvo lejos de lo esperado y terminó alternándose bajo palos con Nyland, una de las grandes sorpresas de aquella campaña y quien acabó adueñándose del puesto.

La primera temporada del noruego fue lo suficientemente buena como para ganarse una renovación por dos temporadas. Ya consolidado como titular, Víctor Orta acudió al mercado en busca de un suplente de garantías. Álvaro Ferllo fue el elegido, aunque su paso por el Sánchez-Pizjuán no dejó buen sabor de boca: apenas disputó nueve encuentros ligueros y nunca terminó de ofrecer el nivel que requería la portería sevillista.

Nyland tampoco atravesaba su mejor momento, por lo que el pasado mercado Antonio Cordón buscó un perfil que ofreciera mayores garantías. Con Vlachodimos, el Sevilla volvió a encontrar un portero capaz de dar puntos. Sus actuaciones y la conexión que generó con la afición convencieron a la dirección deportiva, liderada por José Ignacio Navarro, de volver a apostar por él y realizar un esfuerzo para que defendiera la portería del Sánchez-Pizjuán una temporada más.

Alberto Flores aspira a ser el segundo portero del Sevilla

La gran duda queda ahora en el banquillo. El club ha dejado claro que, tras las incorporaciones de Juan Iglesias, Guridi, Sangante y Vlachodimos, el siguiente paso será aligerar masa salarial para poder inscribir a los nuevos fichajes. Mientras tanto, Alberto Flores tiene una oportunidad inmejorable para ganarse un sitio en el primer equipo.

El guardameta de Fuentes de Andalucía acumula ya 114 partidos con el Sevilla Atlético pese a tener únicamente 22 años. Desde que cerró una brillante etapa en el Juvenil A, se ha consolidado durante cuatro temporadas como el dueño de la portería del filial.

Sus actuaciones no han pasado desapercibidas. Tanto dentro del club como entre la afición existe una enorme confianza en su potencial y muchos ven en él al futuro guardián de la portería sevillista. Sin embargo, tras cuatro temporadas como sénior, únicamente ha disputado un encuentro oficial con el primer equipo: los octavos de final de la Copa del Rey de la temporada 2023/24 frente al Getafe, un partido en el que dejó muy buenas sensaciones gracias a su personalidad y seguridad.

Pese a acumular convocatorias con el primer equipo desde hace cinco años, el portero nacido en 2003 todavía no ha encontrado el momento para asentarse definitivamente. En una época en la que cada vez son más habituales los debuts precoces, sorprende que aún no haya tenido una oportunidad más continuada. No obstante, tanto el club como el propio jugador siempre han mostrado paciencia y respeto por los tiempos de su evolución.

La pretemporada, una oportunidad para convencer a Luis García Plaza

Alberto Flores tendrá un papel importante durante la pretemporada. Como el Sevilla no contempla realizar nuevos fichajes de inmediato, el canterano se repartirá los minutos con Vlachodimos durante la preparación estival y, frente al Juventud de Torremolinos, todo apunta a que dispondrá de una participación importante.

Puede parecer una situación normal, pero no lo es tanto. La pasada pretemporada, por ejemplo, Matías Almeyda apenas contó con él en dos encuentros, en los que sumó únicamente 55 minutos de los seis partidos disputados por el Sevilla. Ahora, con Vlachodimos recién incorporado a la dinámica del equipo, se espera que Flores tenga mucho más protagonismo.

Eso sí, en el club no consideran, a día de hoy, que Alberto Flores vaya a iniciar la temporada como segundo portero. La intención de la dirección deportiva es acudir al mercado una vez se produzcan las ventas necesarias para incorporar un guardameta con mayor experiencia y que no suponga un gran coste.

Aun así, esa posibilidad no está descartada. Como ocurre con cualquier futbolista, el mercado y el rendimiento marcarán el camino. Si Flores convence durante la pretemporada y el Sevilla no encuentra un perfil que se ajuste tanto a las necesidades deportivas como económicas, el canterano podría acabar siendo el suplente para Luis García Plaza.

La historia de Alberto Flores y el simbólico relevo de Andrés Palop

La conexión de Alberto Flores con el sevillismo va mucho más allá de haber crecido en la cantera. Es un aficionado más del club y cada convocatoria con el primer equipo la vive con la ilusión de quien ha soñado desde niño con defender ese escudo. Pero, además, su historia guarda un simbolismo que gusta especialmente a los más románticos de este deporte.

El 1 de junio de 2013, el día en que Andrés Palop se despidió del Ramón Sánchez-Pizjuán como futbolista del Sevilla, el histórico guardameta quiso tener un último gesto cargado de significado. Al terminar el encuentro le entregó sus guantes a un niño de la cantera que también era portero: Alberto Flores. Aquel detalle no fue solo un regalo, sino una forma de simbolizar el relevo generacional y de transmitir que el futuro de la portería sevillista también estaba en manos de quienes crecían en la cantera blanquirroja.

Trece años después, aquel niño se ha convertido en el capitán del Sevilla Atlético y llama con fuerza a la puerta del primer equipo. Por ello, muchos aficionados desean que el círculo se cierre definitivamente y que aquel relevo simbólico que un día le entregó Palop termine convirtiéndose, por fin, en una realidad sobre el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán.