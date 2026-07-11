Juventud de Torremolinos: primera prueba del Sevilla 26/27 de Luis García Plaza

El Sevilla Fútbol Club se medirá esta noche en el estadio Jesús Navas al Juventud de Torremolinos. Tras una semana de entrenamientos dobles en la que varios jugadores se han ido incorporando progresivamente como Odysseas Vlachodimos, Chidera Ejuke o Gabriel Suazo, Luis García Plaza ha ido, poco a poco, perfilando su primer once de pretemporada. Lo que disponga el técnico madrileño en el principal de las instalaciones deportivas de la carretera de Utrera distará mucho de la versión final del Sevilla que echará a rodar en Liga en el mes de agosto.

Dos lesionados y cinco ausentes por decisión técnica

De partida, Luis García Plaza no podrá contar por lesión con Alfon González, con una rotura fibrilar en el cuádriceps derecho que lo tendrá dos meses de baja, ni con Andrés Castrín con pubalgia, algo que le impedirá estar contra los malagueños.

Quienes tampoco estarán por decisión del entrenador son Joan Jordán, Fábio Cardoso y Fede Gattoni, tres descartes del Sevilla como Rafa Mir, que busca resolver su futuro y hay predisposición por ambas partes, o Tanguy Nianzou, en Francia pasando exámenes médicos en el LOSC Lille para poner fin a una andadura más que decepcionante en Nervión tras llegar del Bayern Múnich por 16 millones de euros.

Akor Adams, con el director deportivo del Venezia tratando en Sevilla su fichaje, también se quedará fuera del estreno veraniego, como Vlachodimos y Ejuke con pocas sesiones de trabajo, e incluso Gaby Suazo.

Alberto Flores, ante una oportunidad mientras el mercado del Sevilla dicta sentencia

Sin Vlachodimos, el titular ante el Torremolinos será Alberto Flores. El canterano tendrá la oportunidad de demostrar que merece un hueco y que José Ignacio Navarro no necesita acudir al mercado de fichajes a buscar un suplente del griego.

Por delante del meta sevillano de Fuentes de Andalucía pueden debutar tanto Juan Iglesias como Arouna Sangante, que acompañará a Kike Salas ante la baja de Castrín por pubalgia. Suazo lleva pocos entrenamientos, por lo que Oso aspira a estar por delante de Pedrosa ante el conjunto de Primera RFEF.

Para la medular tiene más alternativas García Plaza, con Agoumé, Manu Bueno, Nico Guillén y Guridi, viendo reducidas sus opciones en las alas sin Ejuke, con poca activación y sin Vargas con Suiza como Sow.

Ello puede hacer que “redoble” lateral con Juanlu por delante de Iglesias o Carmona con otro canterano como Miguel Sierra en el lado izquierdo.

Akor Adams tiene medio pie fuera, Maupay terminó su cesión y Alexis no renovó, por lo que Isaac Romero es el único ariete a disposición que tiene el madrileño.

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A partir de las 21:00, el Sevilla de Luis García Plaza tendrá su primer test de pretemporada. El duelo a puerta cerrada será retransmitido por Sevilla FC+, por el resto de canales del club y por YouTube.